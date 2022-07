«Es tan difícil entender que nos caímos»: Kathy Orellana comparte mensaje tras preocupante video

Días atrás te contamos que Kathy Orellana dejó más que preocupados a sus seguidores, luego de que compartiera unas historias, en las que no se le veía en su mejor momento, revelando casi al borde de las lágrimas que intentaba salir adelante.

«Buenos días, cómo les baila… a todos mis pecadores del mundo. Estoy hecha mierda» comenzó señalando la cantante, junto con agregar: «No importa, pero ya me paro. Esa es la hueá, que quería explicarles, me paro».

Sin duda que de inmediato este registro generó todo tipo de comentarios en redes sociales, con muchos usuarios pensando que incluso podría haber recaído en sus adicciones a la droga y el alcohol, sobre las cuales ha hablado en algunas ocasiones.

Es más, la propia Paty Maldonado se refirió a la situación de Kathy Orellana, señalando que «me dolió verla, me dolió ver una imagen donde dice ‘estoy reventada, pero me voy a parar'».

«Me afectó porque la adicción es una enfermedad, y yo veía en su página que decía ‘no me cag***’. Es muy fácil condenar a alguien, pero usted no sabe lo que está pasando por dentro. Nadie sabe lo que está pasando en la vida de Kathy Orellana» continuó comentando.

A raíz de esto, la propia Morenaza de Rancagua, compartió una historia en Instagram, afirmando: «Es tan difícil entender que nos caímos, pero será para todos pararnos».

Junto con esto, agradeció a quienes han estado a su lado. «Gracias a todos los que estuvieron en aliento. Gracias y otra página sigue y otra canción sigue».

Kathy Orellana sobre sus adicciones

Hace un tiempo te contamos que Kathy Orellana hizo una transmisión en vivo, en la que se refirió a sus adicciones. «Que me digan que soy curá, ya filo, no puedo decir que no es cierto, igual puedo decir que es cierto. Estoy en un punto de mi vida que Dios me dio tanto, que me da igual, no tengo miedo».

«Miren mis pupilas, yo ya no tomo hace 4 años, yo soy alcohólica, y como soy alcohólica no tomo, porque me vuelvo loca, pero la marihuana si me ayuda y estoy tranquila» afirmó.

Por otro lado, la chiquilla se refirió a su vida fuera de la TV. «Yo voy a trabajar a la feria todos los días, la gente me dice ‘qué triste verte aquí’, y a mí me da risa. Yo vengo de ahí, claro, no me resultó (su carrera artística) porque fui inmadura, pude hacer muchas cosas y no las hice».