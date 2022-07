Maura Rivera deja la grande con coquetos bikinazos desde el Caribe

No cabe duda que Maura Rivera es una de las influencers más populares de nuestro país, pues solo en Instagram tiene más de 1.5 millones de seguidores, los que están atentos a todos los registros que comparte sobre su vida diaria y sus proyectos.

Es en este contexto que aprovechando sus vacaciones a las Islas Bahamas, la bailarina se ha mostrado más que feliz, subiendo todo tipo de fotitos en compañía de su esposo Mark González y sus retoños.

Durante su paso por Cayo Coco, Maura Rivera, sacó suspiros entre sus seguidores, con un bikinazo que cosechó más de 20 mil corazones. Pero el viaje no se quedó ahí, pues el choclón siguió con su viaje, así que la chiquilla continuó compartiendo registros.

Maura Rivera se llenó de piropos

Obviamente que en cosa de minutos dejó la grande con una captura junto a Mark González. Ambos aparecen en una de las playas de la Isla Roatán en Honduras. La captura de los tortolitos, entre otras más, obtuvieron más de 28 mil me gusta y cientos de buenos comentarios.

El mismo caso se repitió con una postal de Maura Rivera totalmente relajada en bikini y en el crucero llamado ‘Simphony Of The Seas’. «Últimos rayitos ☀️🧭🛳 (me gustó el fotógrafo personal 😉🤭)», señaló la chiquilla provocando que su esposo salga a aclarar (en broma) su bajada de foto.

«El fotógrafo soy yo por si acaso 😂❤️🔥», comentó Mark González entre risas, en una de las últimas publicaciones de la ex cocotera previo al regreso familiar a Santiago. Esta misma postal, cómo es habitual, cosechó miles de corazones y varios piropos en la red social.

«La más linda y no hay discusión ❤»; «Que vida bkn 🙌👏»; «❤️simplemente maravillosa 😍»; «Muy guapa 👏👏👏👏»; «Genial!!🚢»; «De tu cuerpo esos rayitos … 😍🌷🔥🔥🔥»; «No, tú no puedes ser más linda Maura 🔥😍💙»; «Siempre espectacular 😍😍😍😍»; «Me tincaba… el fotógrafo», fueron algunos de los piropos en una de las recientes postales de Maura Rivera.