Lisandra Silva confiesa si le gustaría tener más hijos

El pasado 11 de mayo, Lisandra Silva se convirtió en mamita por segunda vez, tras la llegada de su retoña Leiah. Desde ese momento que la cubana ha estado más que chocha compartiendo todas las aventuras vividas con sus pequeños y cómo vive su maternidad.

Como la influencer siempre está publicando contenido sobre su día a día, sus seguidores siempre están haciendo consultas de todo tipo. Y en una reciente sesión de preguntas y respuestas se sinceró sobre distintos temas relacionados con cómo lleva el ser madre y mujer al mismo tiempo.

Lisandra Silva y la maternidad

Una de las primeras consultas que recibió por parte de una seguidora es «¿Cómo lo haces para no perderte a ti en el proceso de la maternidad?» Frente a lo que Lisandra Silva no dudó en responder.

«Es un duro proceso, sobre todo cuando se trabaja con la imagen y tienes además tu negocio. Con dos aún más difícil porque no tengo cuatro manos!», comenzó señalando la ex chica reality.

Siguiendo por esta línea, Lisandra Silva agregó: «A veces lloro, otras veces me siento bendecida. Hay algunos momentos caóticos en los que siento que no puedo más. Y otros en los que los miro y no podría vivir sin ellos!».

Tras esto, se confesó sobre su embarazo y la posibilidad de ser mamá nuevamente. «Mi cuerpo? Uffff… Quedó mucho peor en el segundo embarazo, me salieron estrías y los senos para qué decir! Pero esa es la maternidad, esa es la vida y es lo mejor que me ha pasado».

«Vivirlo día a día es hermoso. Pero no creo que tenga otro porque mis embarazos han sido horribles, pero nunca digas nunca» continuó Lisandra Silva a través de una historia en Instagram.

Para cerrar, adelantó que próximamente la veremos nuevamente en televisión, dando algunos detallitos de dónde aparecerá.

«Pronto estaré en un programa como invitada hablando sobre muchas cositas de mi vida! Es un late para las que quedan despiertas dando papa! Muy entretenido! A ver si adivinan cuál es» contó.