Esto no para: Daniela Aránguiz vuelve a responder a Karen Bejarano

La mocha entre Daniela Aránguiz y Karen Bejarano al parecer tiene para largo, ya que ambas chiquillas no quieren dejar de lado su enemistad, la que han recordado en varias ocasiones, desde su paso por El Discípulo del Chef.

Todo partió la noche del sábado, tras la emisión del nuevo capítulo de La Divina Comida, donde la esposa del Mago Valdivia no dudó en criticar con todo a la cantante por los encontrones que vivieron en el programa de cocina.

«Karen siento que se metió mucho en el victimismo y una persona que tiene problemas económicos no anda en una Land Rover que cuesta 40 palos, no tiene una casa en Chicureo. ¿Por qué te las das de pobre si no lo eres?. ¿Por qué le pides a la gente que vote por ti para ganarte 15 palos?, que quizás, en mi caso, yo se lo iba a regalar a una amiga que tiene cáncer» contó Daniela Aránguiz.

La cosa no se quedó ahí, ya que al poco tiempo la propia Karen Bejarano recurrió a sus redes sociales, donde compartió un mensaje en el que no nombraba a nadie, pero era un claro palo a las declaraciones en su contra.

«Deja que los perros ladren, es señal que vamos avanzando. Nunca olviden que aquellos que les gusta hablar mal de ti, lo hacen porque no son capaces de mirarse a ellos mismos… les resulta muy difícil y prefieren ver la paja en el ojo ajeno» escribió junto a una foto lanzando un beso.

Daniela Aránguiz vuelve a la polémica

Y cuando parecía que la cosa se había quedado ahí, Daniela Aránguiz volvió a la carga, luego de que en el programa Zona de Estrellas se contactaran con ella para hablar del tema, momento en el que no dudó en responder.

«Si me quieren hacer una entrevista, me tienen que pagar» lanzó la chiquilla tras el llamado de Adriana Barrientos, aunque de todas formas, aprovechó de enviar un particular mensaje sobre la publicación de Karen Bejarano.

«¿De perra?, yo creo que hay perras mucho más grandes. Si me quiso decir perra a mí, porque los perros ladren, qué feo» señaló.