«Deja que los perros ladren»: Karen Bejarano responde sin filtro a Daniela Aránguiz

Más que sabida es la mala onda que tienen Karen Bejarano y Daniela Aránguiz, la que quedó totalmente demostrada durante su participación en El Discípulo del Chef, donde las ex chicas Mekano vivieron varios encontrones, especialmente en la final del espacio de cocina.

Es en este contexto que en medio de su aparición en La Divina Comida, la esposa de Jorge Valdivia no dudó en repasar con todo a la cantante, dejando en claro que al menos de su parte, no hay intención alguna de reconciliación.

«Cuando yo llego a la final, yo quería llegar con gente realmente seca en la cocina. Karen no cocinaba nada. Todo el programa se la llevaron criticándola y peleando con ella porque hacía lo que ella quería» comenzó relatando Daniela Aránguiz.

Tras esto, la chiquilla incluso acusó a Karen Bejarano de hacerse la víctima. «Siento que se metió mucho al victimismo. Una persona que tiene problemas económicos no anda en una Land Rover que cuesta 40 palos. No tiene una casa en Chicureo. ¿Por qué te las das de pobre si no lo eres?».

Para cerrar, Daniela Aránguiz cuestionó que su compañera le pidiera a la gente que votara por ella por el premio final de los 15 millones, pues ella tenía planeado darle ese dinero a una amiga que tiene cáncer.

La respuesta de Karen Bejarano

Es en este contexto que durante la tarde de este lunes, Karen Bejarano compartió una especial historia en su cuenta de Instagram, donde sin entregar nombres, no dudó en responderle a la influencer.

«Frase de hoy: deja que los perros ladren, es señal de que vamos avanzando» comenzó escribiendo junto a la postal donde se le puede ver lanzar un beso a la cámara.

Siguiendo por esta línea, agregó que «Nunca olviden que aquellos que les gusta hablar mal de ti, lo hacen porque no son capaces de mirarse a ellos mismos… les resulta muy difícil y prefieren ver la paja en el ojo ajeno».

«No dejen que nadie opaque sus espíritus con la suciedad de sus palabras. Recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca» cerró Karen Bejarano.