Carla Jara y su lucha por ser mamá nuevamente: «Cuatro años intentándolo»

Con casi un millón de seguidores cuenta Carla Jara en Instagram, donde siempre está compartiendo registros de su vida familiar, sus próximos proyectos e incluso divertidos momentos de su vida diaria, donde decide atreverse a probar con cambios de look.

Por lo mismo que la ex chica Mekano se ha ganado el cariño y la cercanía del público, quienes no temen en hacerle preguntas de todo tipo. Tal como ocurrió en medio de una transmisión en vivo cuando se refirió a un tema sensible sobre personal.

Todo comenzó cuando una usuaria le consultó a Carla Jara si acaso «¿Quisieras tener otro bebé?»; junto con agregar que «Yo tengo problemas de infertilidad?».

En ese momento la también actriz le respondió: «Ay, querida, no sabes cuánto lo lamento, desde aquí te mando un beso y abrazo gigante porque yo también, estoy igual que tú».

«Llevó una lucha de cuatro años intentándolo, con pérdidas entre medio» continuó Carla Jara.

Además de dedicarle unas sentidas palabras. «Solo decirte que no pierdas la fe, que sigas intentándolo, que te puedas hacer todos los estudios que más te recomiendan los doctores. Yo descubrí que soy intolerante al gluten y eso también provoca mucha inflamación».

«Eso también tiene que ver un poquito con la infertilidad. Te mando un beso, un abrazo y vamos que se puede» cerró.

Carla Jara y la búsqueda de convertirse en madre

Hay que recordar que Carla Jara junto a nuestro querido Francisco Kaminski ya son papitos de Mariano, quien sin duda es la luz de sus ojos. Pero hace un tiempo, la comunicadora confesó que hace un tiempo estaban intentando tener un segundo retoño.

En conversación con Martín Cárcamo, reveló que a inicios de la pandemia había quedado embarazada, pero lamentablemente lo perdió. «Fue bien rudo, ya que estábamos muy ilusionados con ese bebé».

«Fue una hemorragia y me tuvieron que cortar una trompa. Llegué con muchos dolores a la clínica y con esto mis posibilidades (de tener otro hijo) se acortan un montón» confesó Carla Jara.