Kel Calderón envía divertida «advertencia» a su papá sobre su titulación

Por estos días, Kel Calderón anda bastante ocupada con un importante tema de su vida universitaria. Resulta que la chiquilla decidió agarrar sus pilchas y partir a Puerto Varas, para trabajar en su tesis, el último paso que le falta para titularse de abogada.

Es en este contexto que durante la noche del sábado y para distraerse un poco de los estudios, es que recurrió a sus seguidores en Instagram, para hacer una sesión de preguntas y respuestas; hablando de todas las dudas que puedan tener sus fanáticos en relación a su día a día.

De acuerdo a lo consignado por FMDOS, Kel Calderón aseguró que decidió partir al sur para «alejar la mayor cantidad de distracciones, así que me vine lejos para estar tranquila y poder concentrar».

Siguiendo por esta línea, agregó entre risas: «Me vine manejando sola. Manejé 12 horas. Mi papá me venía llamando cada cinco minutos, no sé si es porque no confía en mis habilidades al volante, pero yo considero que manejo muy bien, esto me va a perseguir si un día me mando una embarrada».

El divertido mensaje de Kel Calderón a su papá

Pero la cosa no se quedó ahí, sino que Kel Calderón incluso aprovechó de enviarle una curiosa «advertencia» a su papá sobre lo que viene luego de que se titule.

«Espero decir ‘lo logré’. Y papá, solo para que lo sepas, si estás leyendo esto, tengo planeado hacer la mega fiesta para que te prepares. Solo te diré que será peor que la de cuando pasé el grado» escribió en una de las historias.

Hay que recordar que en el 2016 Kel Calderón rindió su examen de grado en la Universidad de Chile, lo que oficialmente la convirtió en egresada de derecho. Pero ahora solo le falta entregar su tesis para por fin recibir su grado de abogada; por lo que en los últimos días ha estado pidiendo consejos a sus seguidores.