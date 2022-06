«Tengo una linda relación con él»: Edmundo Varas habló de su amistad con Felix Soumastre y su contacto con Cari Bastías

Hace un tiempo te contamos que Edmundo Varas estaba alejado de las pantallas y cómo había logrado titularse como Técnico de Nivel Superior en Preparación Física en la Universidad Andrés Bello.

Ahora, el ex chico reality asistió al programa online de Canal 13, «Triangulo». Allí habló de su actualidad y su relación con los icónicos personajes de «Amor Ciego»; reality show emitido en 2008.

Amistad con Felix Soumastre y su contacto con Cari Bastías

Edmundo Varas recordó su pasó por las pantallas de Canal 13, donde conquistó a la modelo Carolina Bastías en el reality show de citas. Aseguró que todos los participantes eran normales e incluso aún mantiene el sombrero de copa que siempre usaba.

«De Cari (Bastías) no sé nada. No tengo contacto con ella. Solamente (la he visto) por Instagram en ocasiones, pero tampoco la sigo, ni ella a mí», señaló el ex chico reality agregando que después de 14 años la situación cambió; ella fue madre y se alejó de los medios igual que él.

Aunque esta situación es bastante distinta a la que vivió con el ex chico Yingo y su «rival» en Amor Ciego, Félix Soumastre, con quién tiene una cercana amistad. «Nos llamamos por teléfono para saber cómo va la vida, en qué estamos. Él ahora se transformó en un influencer en redes sociales. Tengo una linda relación con él», añadió Edmundo Varas sobre el compañero con quién vivió el recordado «tranquilo papá».

Asimismo, el ahora preparador físico aseguró que su distancia con la televisión fue algo que solamente fluyó sin ser consciente. También manifestó que le gusta aparecer en la pantalla chica pero si no lo llaman o no nace alguna oportunidad, tiene que buscar otras formas de desarrollarse como profesional.

«Yo creo que es difícil que vuelva, por el costo de la exposición (…) A mí me ha costado mucho reinventarme, estamos en una sociedad que te castiga», confirmó Edmundo Varas sobre su lejanía de la televisión nacional.