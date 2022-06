Luz Valdivieso saca aplausos con fotito en ropa interior

No cabe duda que Luz Valdivieso está un gran momento laboral, ya que la actriz está a punto de estrenar ‘Hasta Encontrarte’, la nueva teleserie vespertina de Mega, en la que tiene el rol protagónico. Pero esto no es todo, pues también anda más que enamorada de Claudio Castellón.

Y su nueva relación no ha dudado en mostrarla a través de Instagram, donde tiene más de 563 mil seguidores, a los que encanta con fotitos junto al también actor, sino que también registros familiares y sus próximos proyectos personales.

Es en este contexto que recientemente Luz Valdivieso dejó con la boca abierta a su público, luego de publicar una destapada y sencilla postal en la que aparece posando en ropa interior negra y una gran bufanda negra. «Cuando la bufanda es tu primera capa» escribió para acompañar el registro, según consigna FMDOS.

Aunque la fotito ya no se encuentra arriba, en su momento no tardo en alcanzar los 21 mil me gusta en Instagram, y cientos de comentarios elogiando su tonificada figura. Lorena Capetillo le escribió «es que te pasaaaai Catalana», Katyna Huberman un «no podís más», Begoña Basauri un «impactante», Mariana Digirolamo solo dejó el comentario «preciosa».

Aunque sus amigas actrices no fueron las únicas actrices quienes dejaron buenos mensajes. Sus seguidores le escribieron «regia», «estás muy linda», «que preciosa te ves», «bendito Castellón».

Entre tanto comentario, aún así se infiltraron un par de comentarios negativos sobre la figura de Luz Valdivieso, asegurando que la actriz se encuentra muy delgada. Pero fueron sus mismos seguidores quienes salieron en su defensa.

El nuevo rol de Luz Valdivieso

En conversación con el portal Fotech, Luz Valdivieso habló de su papel en la teleserie Hasta Encontrarte, la cual está basada en la lamentable historia real que ocurrió en nuestro país, sobre las adopciones ilegales.

«Mi personaje es Catalina Cienfuegos, una madre de familia. Tiene dos hijas, pero tuvo a su primera hija a los 18 años que, según lo que ella toda su vida ha creído, murió al nacer. Después de 21 años, al reencontrarse con el padre de esta hija que murió se empieza a dar cuenta que parece que esto no fue así y que hay algo muy oscuro detrás de la desaparición de ella» señaló.