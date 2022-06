La Rancherita presenta a su nuevo amor con emotivo mensaje

Por estos días, Carolina Molina, más conocida como La Rancherita, está pasando por un gran momento, así es como lo demostró a sus más de 239 mil seguidores en Instagram; donde contó que ya se encuentra trabajando en música nueva, además tener varias presentaciones.

Aunque al parecer no solo en lo laboral le está yendo bien, sino que su vida sentimental también va viento en popa; pues con una romántica fotito dio a conocer que dejó la soltería, de la mano de un chiquillo que la tiene más que enamorada.

La Rancherita decidió presentar oficialmente a Fabián Gutiérrez, su nuevo pololo, con una tierna postal, la que acompañó con un emotivo mensaje, en el que se refirió a lo mucho que le costó encontrar a alguien que de verdad se preocupara por ella.

«Y pensar que me habían convencido de que no había hombre trabajador y exitoso que al mismo tiempo pudiera ser cariñoso, atento y detallista Que tal, me habían manipulado el cerebro 🤦‍♀️. Gracias por tanto mi corazón, por jugartela y querer ser cada día mejor 💜» escribió Carolina para acompañar la foto.

La Rancherita se llenó de cariño

A pesar de que la mayoría de los seguidores de La Rancherita no dudaron en felicitarla por su nueva relación y desearle lo mejor con su amorcito, hubo algunos que no se tomaron muy bien la noticia y la criticaron por enamorarse de otro galán.

«Otro!!! 😂😂😂😂😂» y «Amiga tranquila por las piedras» son algunos de los pesados comentarios que le llegaron.

Pero de todas formas, casi todos los mensajes fueron en apoyo de la relación. «Después de las tormentas siempre aparece la luz del sol … Y cada quien es responsable de hacerla durar y así alimentar el ❤️❤️ bendiciones y mil cariños para ti hermosa @caromolinaoficial que seas feliz con tu amorcito 🤭», «Hermosa pareja!!! 👏👏👏👏» y «Aaaawwwwww 😍😍😍😍😍» es parte de lo que le escribieron.