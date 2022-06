Kenita Larraín y la inesperada llamada de chino Ríos: «Fue muy bonito ese reencuentro»

Kenita Larraín estuvo casada con el ex tenista profesional y número uno del mundo, Marcelo «Chino» Ríos. Esto fue entre 2005 y 2008, después de la mediática relación de la ingeniera comercial y el goleador de La Roja, Iván Zamorano.

Recordemos que esto no terminó muy bien y el chino declaró que la numeróloga fue el «peor error de su vida». Y justamente esta polémica declaración, fue recordada por Jean Philippe Cretton en el programa Podemos Hablar de Chilevisión. Hasta ahí llegó Kenita Larraín como una de las grandes invitadas.

«Al principio dolía mucho, pero en la medida que uno se va alejando y mirando las cosas desde otro lugar, eso va pasando», aseguró la modelo sobre los hirientes dichos del ex tenista con quién habría vuelto a tener contacto.

¿Por qué el chino Ríos llamó a Kenita Larraín?

La numeróloga relató que en su participación en el programa culinario de Chilevisión, El Discipulo del Chef, pudo acercarse a la hija del chino, Constanza Ríos. Además de la ex pareja de Marcelo Ríos, Giuliana Sotela. Este fue el principal impulso que motivó al ex tenista para llamar a Kenita Larraín.

«La llamada que me hizo fue para otra cosa, pero de alguna forma, a su manera, lo hizo. Empezamos a conversar y fue muy bonito ese reencuentro, porque siento que Giuliana y Constanza dan esa oportunidad para que eso pase», detalló la ex Discipulo del Chef en conversación con Jean Philippe Cretton.

¿Cómo fue la conversación?

Tal como rescató FM Dos, a la ingeniera comercial le sorprendió que le hablara primero por WhatsApp para poder llamarla. Tanto que incluso pensó que era Stefan Kramer quién le había hablado.

«Fue a su manera, en algún minuto dijo ‘qué bueno que lo estemos conversando’, me dijo ‘qué bueno que yo no guardara odio en mi corazón, mala onda, que aceptara hablar con él’, y para mí fue súper sanador», confesó Kenita Larraín revelando que no se siguen en Instagram y que volvieron a hablar en un par de ocasiones después del primer contacto.