Elisa Zulueta cuenta tierna anécdota junto a Delfina Guzmán: «Es mi gurú»

Como ya es costumbre, este fin de semana se llevó a cabo otro episodio de La Divina Comida; el programa de conversación y gastronomía de Chilevisión. En esta ocasión, los que se fueron turnando para ser anfitriones fueron Héctor Morales; Paloma Salas; Cristián Carvajal; Elisa Zulueta.

Fue en este contexto, que el grupo de actores y comediantes comenzaron a hablar de anécdotas románticas. Fue entonces que salió a la mesa el tema de la «peor cita», a través de la dinámica «Divina Quiz»; donde Zulueta se lució con una divertida anécdota.

En esta, la actriz empezó a hablar de una mal rendezvous; revelando al mismo tiempo un consejo que la leyenda de las teleseries chilenas, Delfina Guzmán, le habría compartido.

La divertida anécdota Zulueta

En esa línea, la actriz comenzó comentando: «Una vez me invitaron a comer un caldillo, hizo como una especie de pícnic en la playa, llevaba todo esto como en un termo. (Sin embargo), el termo venía abierto y el caldillo estaba todo en el cooler«.

Fue entonces que Zulueta reveló la anécdota de su legendaria colega. «Como dice la Delfina Guzmán, si no cierra bien las cosas, si no cierra bien los closets, si no cierra bien los cajones, nada tiene futuro«, afirmó, según reportó La Cuarta.

Asimismo, la actriz continuó afirmando que Guzmán agregó: «Elisa, para que te dure la relación, siempre las puertas del closet y los cajones de la cajonera cerrada». Finalmente, Zulueta cerró afirmando: «no sé querrá decir su consejo pero igual le hago caso, es mi gurú«.

Sin duda, una historia que nos demuestra que las personas mayores también tienen consejos útiles si de relaciones se trata. Además, es imposible no enternecerse con las anécdotas que incluyen a la querida Delfina Guzmán; quien ya es parte del inconsciente colectivo chileno, con sus estelares actuaciones en las teleseries noventeras y dosmileras.