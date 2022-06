¿Cuánto gana Ignacia Michelson por las fotitos cochinonas que sube?

Hace unos días, Ignacia Michelson dejó la grande entre sus fanáticos, luego de que compartiera los registros de su participación en la última edición de la revista Playboy; donde se lució con una sesión de fotos a potope y una temática al estilo dominatrix.

Es en este contexto que la ex chica reality conversó con Las Últimas Noticias, espacio en el que se refirió a este nuevo paso en su carrera internacional. Junto con distintas temáticas de su trabajo en redes sociales.

Ignacia Michelson reveló que desde Playboy México en su versión digital, la llamaron porque ya había aparecido hace dos años en Playboy TV. «Hice un desnudo completo porque estoy toda hecha y quise mostrarlo. Además te pagan mucho mejor», aseguró la modelo de 28 años.

¿Cuánto recibe Ignacia Michelson por las fotitos que sube?

Por otro lado, hay que mencionar que la participante de Acapulco Shore, habló de su cuenta en la plataforma para adultos Unlok, en la cual cobra 10 dólares mensuales para acceder a las fotos y videos de alto calibre que comparte.

«Puedes ganar más de 15.000 dólares al mes. Subo cinco videos y diez fotos al mes a la plataforma» reveló Ignacia Michelson, quien ganaría más de $12.000.000 mensuales solo en ese sitio.

Además, otro tema que sobresalió en la conversación fueron las operaciones a las que se ha sometido la chica Playboy. «Me operé las pechugas hace siete años, tengo 435 centímetros cúbicos. Me he hecho lipoesculturas, la última hace dos años para retocarme y me puse la grasa en los glúteos», relató Ignacia Michelson además entregó sus razones para operarse y no solamente entrenar.

«Si uno tiene (dinero) para hacerse (las cirugías) ¿para que gastar tiempo en ejercicios si puede ser un complemento? Siempre queda mejor una lipo después de ir al gimnasio. Uno queda maravillosa y tiempo récord», afirmó la modelo nacional, que sacó suspiros con su reciente portada para la versión digital de la edición latinoamericana del reconocido medio para adultos.