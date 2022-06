Camila Recabarren reaparece en Instagram con nuevo look

A fines del 2021, Camila Recabarren sorprendió a sus más de dos millones de seguidores al anunciar que decidió decirle adiós a las redes sociales. Pues tras ser por años una de las influencers más populares de nuestro país, ya no quería estar más expuesta.

Tras varios meses de ese radical anuncio, la ex Miss Chile volvió a redes sociales, pero no en su cuenta que se encuentra suspendida, sino que por medio de una nueva, que se enfoca completamente en su nuevo emprendimiento.

Resulta que Camila Recabarren entró al mundo textil con el perfil ‘crecabarrenclothing‘, una nueva marca que se enfoca en «Ropa 100% hecha en Chile. Algodón. Todas bordadas con Pantera».

De acuerdo a las fotos que ya están arriba, las prendas de vestir están más enfocadas a lo deportivo y a lo urbano, con una serie de poleras, polerones, buzos y joggers. También se destaca porque sus colores van entre los tonos azules y grises.

La nueva marca de Camila Recabarren ya cuenta con miles de seguidores, pero sin duda lo que más llamó la atención, es el nuevo look con el que aparece la ex modelo, mientras se luce con las distintas prendas.

¿Por qué Camila Recabarren se alejó de las redes?

Camila Recabarren se refirió a su alejamiento de las redes sociales, durante una entrevista tras su eliminación de MasterChefCelebrity. «‘Ya no quiero que sepan más de mí, ni de donde estoy, ni con quien estoy’. No necesito la aprobación de la gente, no necesito mostrarles donde estoy».

Siguiendo por esta línea, la chiquilla aseguró que «me cansé y dije: ‘Va a ser un descanso para mí’. Ojalá que sean 10 años más. Como estuve 10 años expuesta, ahora 10 años sin salir».

«Al ser un poco más madura, decido proteger mi intimidad ante todo. Por eso trato también de no estar tanto en las redes. Aparte, no puedo estar haciendo dos cosas a la vez. Si estoy jugando con mi hija, no puedo estar con el celular. Entonces tengo que estar de allá pa’ acá… Estoy como más de dueña de casa» continuó.