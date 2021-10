La radical decisión de Camila Recabarren: «No quiero que sepan más de mí» Tras llevar largo tiempo alejada de las redes sociales, Camila Recabarren confesó el motivo y si tiene planes de volver en el corto tiempo.

Hace años que Camila Recabarren se ha convertido en una de las influencers más populares de nuestro país, con más de 2.2 millones de seguidores solo en Instagram. Es por lo mismo que su público se había mostrado muy preocupado de que la chiquilla llevara un largo tiempo sin compartir nada.

Es en este contexto y tras su eliminación de ‘MasterChef Celebrity Chile’ que la ex Miss Chile reapareció en redes en una entrevista online que se dio en Instagram para hablar de su salida del programa.

Durante su conversación, Camila Recabarren se dedicó a hablar sin filtro sobre su estado actual, además de responder a las dudas de sus fanáticos sobre su ausencia de las redes sociales. «Siento que toda la vida –desde que salí Miss Chile en el 2012- he estado muy expuesta».

Siguiendo por esta línea, afirmó que «ahora dije: ‘No, ya me cansé. Basta. Ya no quiero que sepan más de mí, ni de donde estoy, ni con quien estoy’. No necesito la aprobación de la gente, no necesito mostrarles donde estoy».

Camila se aleja de la pantalla

Y la cosa no se quedó ahí ya que Camila Recabarren expresó que «me cansé y dije: ‘Va a ser un descanso para mí’. Ojalá que sean 10 años más. Como estuve 10 años expuesta, ahora 10 años sin salir».

La ex Miss Chile añadió que «al ser un poco más madura, decido proteger mi intimidad ante todo. Por eso trato también de no estar tanto en las redes. A parte, no puedo estar haciendo dos cosas a la vez. Si estoy jugando con mi hija, no puedo estar con el celular. Entonces tengo que estar de allá pa’ acá…Estoy como más de dueña de casa. Las mujeres, las chicas, que están acá y saben cómo es ese trabajo, esa labor, saben que se necesita harto tiempo».

Respecto a su trabajo de influencer, donde sí tiene que utilizar estas plataformas, Camila Recabarren indicó que «estaba dando a cambio mi intimidad y abriéndole demasiado las puertas».

«Dije que me tengo que poner más creativa. Ver otra área, otro rubro en el cual me pueda desenvolver con mi creatividad. No tengo ninguna profesión, pero es lo de menos en mi vida. Exponer tanto mi vida hoy en día, no. Prefiero no hacerlo tanto», sentenció Camila Recabarren.