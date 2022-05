Polola de Nano Calderón le dedica tierno mensaje en su aniversario

No cabe duda que Nano Calderón se convirtió en el centro de la noticia en 2020, luego de que protagonizara una de las polémicas más graves que se han visto en el mundo de la farándula de nuestro país.

Esto luego de que el retoño de Raquel Argandoña apuñalara a su padre en los brazos en varias ocasiones, tras un confuso incidente. Situación que terminó con el joven en prisión y luego en una salida alternativa que lo obligó a tomar clases para el control de la ira.

Desde ese momento que Nano Calderón ha intentado mantenerse alejado de las polémicas, aunque siempre muy activo en sus redes sociales, compartiendo su día a día con sus seguidores, además de románticos registros junto a su polola Rebeca Naranjo.

Es en este contexto que la venezolana subió una publicación sobre cómo es su vida con el chiquillo. «En abril cumplimos cuatro años de habernos conocido y de pololeo tenemos cuatro años. Es como lo mismo, fue rápido todo» comenzó relatando.

Junto con esto, Rebeca aprovechó de contar el lado más positivo que tiene su relación con Nano, afirmando que «lo mejor es que es muy detallista y sobreprotector».

La relación de Nano Calderón y Rebeca Naranjo

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que la venezolana no dudó en hablar de lo malo de Calderón en un nuevo post de Instagram. «Es desordenado a cagar»; dijo en un video, mientras que se puede escuchar al chiquillo respondiéndole: «¡Di la verdad Rosa!».

«Sufrí de eso el primer año, creo que el segundo año. Ya este año no, porque estamos todo el día juntos», añadió en el video Naranjo.

Por otra parte, la chiquilla reportó su estado de salud actual en el video: «amanecí horrible, peor con el dolor de lumbago».

Finalmente, según reportó La Cuarta, la venezolana contó que: «Nano me quería llevar a la clínica, pero no quise porque tiene examen hoy o una prueba y no sabía cuánto me iba a demorar, así que le dije que no».