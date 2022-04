Junior Playboy vuelve a la carga contra Raquel Argandoña y Nano: «Me importa una callam…»

Una semana atrás se armó una de las mochas más particulares del último tiempo, luego de que Junior Playboy y Nano Calderón se agarraran a través de Instagram, luego de los dichos que hizo Raquel Argandoña en contra del ex chico reality.

Todo comenzó luego de que la Quintrala pelara con todo su nueva faceta de «vidente» en redes sociales. «No le da vergüenza» partió señalando, junto con agregar que «Él dice eso para que hablemos de él, no puede estar cuerdo».

Pero al parecer Junior Playboy quedó indignado con estas palabras, así que no dudó en responder en sus redes sociales, incluso recordando el altercado que protagonizó Nano Calderón luego de atacar a su papá con un cuchillo.

«Debe tener cuidado con lo que usted dice. Si usted viene a criticarme, que no estoy en mi sano juicio, que algo no está bien, que no es normal. Quiero decirle que en vez de preocuparse de mí y mis cosas, preocúpese de su hijito, porque ahí yo no veo sana la cosa» comenzó señalando.

«Me extraña que una señora de su edad hable de un muchacho que puede ser su hijo. Usted tiene que saber medir su vocabulario y no se ande preocupando de mí, preocúpese de su hijo nomás. Aléjele todas las cosas, los cortacartón que haya por ahí, porque el que necesita ayuda realmente es su hijo Nano Calderón» agregó Junior Playboy.

Pero no se quedó ahí, ya que Nano Calderón respondió: «Si tienes algo que decirme, te invito a hacerte hombre y decírmelo a la cara en vez de andar hablándole mal a una mamá de su hijo. Bien viejo estás para nunca haber logrado algo, sigue regalando risa, que el papel de payaso es lo único que vas a lograr en la vida».

Junior Playboy salió a responder

Y cuando parecía que la cosa quedó ahí, ahora Junior Playboy volvió con el tema y publicó un video en Instagram donde se va con todo en contra de Raquel y Nano.

«Yo también estoy lanzando una pyme: La lavadora Calderones. La única que te lava todo (…) solamente tienen que llevar el Omo (detergente) no más porque es una lavadora ‘aperquinada’. Y si tiene un chicle pegado en tu ropa, esta la saca con la cuchilla. ¿Y si no funciona? Agárrala a patada no más, a patadas funciona» comenzó.

Junto con agregar: «Eso es para que quede claro que con Junior no se juega. No le tengo miedo ni a abogados, ni a amenazas, ni a un nombre, ni a un apellido. A mí me importa una callam… porque todos cag… hediondo como yo».