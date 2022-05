Daddy Yankee en Chile: Venta de entradas se atrasa por problemas técnicos

A las 10:00 AM de este miércoles se suponía que comenzaba la preventa de entradas para el único concierto de Daddy Yankee en Chile. Y desde el primer minuto que ya habían más de 130 mil personas en la fila esperando alcanzar uno.

Pero al parecer nadie ha podido conseguir los preciados tickets, ya que la plataforma Tenpo, único medio de pago para comprarlos, ha presentado problemas desde las primeras horas de la mañana. Con una gran cantidad de usuarios instalando la aplicación y preparándose.

Es de esta forma que al momento de la publicación de esta nota, la fila virtual en PuntoTicket se encuentra suspendida y con un mensaje publicado desde la aplicación, en el que señalan: «Tenpistas! Tenpo está teniendo algunas intermitencias en sus servicios, estos serán restituidos a la brevedad. Agradecemos profundamente su comprensión, les comunicamos cuando los servicios se restablezcan».

Obviamente que los fanáticos de Daddy Yankee no dudaron en recurrir a sus redes sociales para quejarse de los problemas con la plataforma y llenar de memes por lo ocurrido con la preventa de entradas para el Big Boss.

No me gusta daddy yankee, pero me gusta conversar en la fila con la gente sobre lo mentiroso que es Felipe Kast.#daddyyankee #tenpo pic.twitter.com/lb0LWoDFZr

