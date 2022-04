Cris MJ se luce junto a Gotay con su nuevo tema «Yo no me Olvido»

Tan solo un año de carrera lleva Cris MJ y ya se ha transformado en uno de los máximos referentes del género urbano nacional, siendo el chileno más escuchado en Spotify y el único en estar dentro del Top 10 Global en la plataforma de streaming.

A partir del exitazo que ha sido su tema ‘Una noche en Medellín’, el cantante de La Serena llega con su nueva colaboración ‘Yo no me olvido’; un perreo romántico que recuerda los tiempos más old school del puertorriqueño Gotay.

Sobre esta nueva canción, Cris MJ señala que está muy feliz y honrado. «Gotay me envió esta canción para grabarla juntos y me encantó, es una canción romántica que habla de una mujer a la que no olvidamos y de un encuentro prohibido. Espero que la bailen y disfruten mucho».

Este single, se presenta como el inicio de importantes feat. con artistas internacionales con los que el cantante chileno sorprenderá durante este año. «Para mí trabajar con Gotay es algo especial y se lo agradezco infinitamente, siempre ha sido un referente del reggaetón, por lo que esta colaboración me motiva a seguir dándole».

A sus 20 años, Cris MJ está por alcanzar los 15 millones de oyentes mensuales en Spotify, misma plataforma donde su tema “Una noche en Medellín” supera los 104 millones de visitas.

Junto con esto, es parte de las principales Playlist, destacando entre ellas Mansión Reggaetón (#1), Viva Latino (#3), Éxitos España (#4), Éxitos México (#7) y Éxitos Chile (#5), entre muchas otras, mientras que en YouTube la canción supera las 79 millones de reproducciones.

El éxito de Cris MJ

Cris MJ fue el único artista chileno que es parte del line up «Summer Fest 2022», uno de los festivales más reconocidos del género del trap en el mundo; entre los artistas que participaron estaban Ivy Queen, RKM, De la Ghetto, entre otros.