Es futbolista: Quién sería el nuevo amorcito de la hija de Pamela Díaz

Trinidad Neira es la hija del ex futbolista Manuel Neira y la modelo Pamela Díaz; la diseñadora tiene más de 400 mil seguidores en su cuenta de Instagram en donde sorprende a sus seguidores con sus postales de cuerpo completo como también de su rostro; anteriormente la hija de La Fiera había tenido una relación con Ignacio Delaigue.

Sin embargo, el propio influencer que vive en Barcelona, España; le consultaron en la dinámica de Instagram sobre preguntas y respuestas sobre si él se encontraba soltero a lo que Ignacio contestó que sí. Para complementar esto, la propia hija de Pamela Díaz subió diferentes postales con corazones rotos, dando a conocer que últimamente pasó por una ruptura amorosa.

¿Quién es Bryan Soto?

Trini no tiene problemas es demostrar su nuevo romance con Bryan Soto con diferentes indirectas sobre su nuevo amorcito; el nuevo pololito es futbolista y fue formado en Colo Colo pero actualmente está jugando en Deportes La Serena; es mediocampista y ha sido una maravilla para su nuevo director técnico, Ivo Basay.

El jugador actualmente tiene 80 mil seguidores en su cuenta de Instagram en donde normalmente su contenido son imágenes sobre los distintos encuentros que disputa semanalmente en el Campeonato Nacional por el equipo nortino.

Un dato no menor sobre el posible romance, es que la hija de Pamela Díaz frecuentemente comenta los post de Bryan con emojis de corazón o con las manitos aplaudiendo, sin embargo, actualmente ambos jóvenes no han publicado alguna foto juntos.

Asimismo, La Fiera no se ha pronunciado en las redes sociales para confirmar el romance y hablar sobre su presunto yerno; hay que tener en consideración que la panelista de Me Late Prime de TV+ es mucho más activa que su hija en la red social, pero aún no ha sido consultada sobre la supuesta relación de su hija con el futbolista.