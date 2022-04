Luis Jara impacta al mostrar radical cambio de look

Hace un tiempo que Luis Jara agarró todas sus pilchas y se fue junto a su familia a vivir a Miami para enfocarse en su carrera musical nuevamente. Pero en el último tiempo el cantante ha estado de vuelta en nuestro país para participar como jurado en Talento Rojo.

Pero no solo para esto regresó el animador, sino que el próximo 8 de mayo y justo para el Día de la Madre, prepara un concierto en el Movistar Arena, donde celebrará sus 35 años de carrera y el lanzamiento de su nuevo disco.

Es en este contexto, que para prepararse a poco más de una semana de su gran presentación, Luis Jara decidió estrenar un radical cambio de look, dejando atrás el pelo canoso, optando por un corte más largo y con un jopo que le cubre parte de la frente.

Obviamente que el animador quiso compartir su nuevo estilo con sus seguidores en Instagram, por lo que compartió dos postales en sus historias, donde agradece a su estilista por encargarse de su cabello. «Tremendo amigo y profesional» escribió para acompañar uno de los registros.

Luis Jara y su vida como meme

En una reciente entrevista, Lucho se refirió a su conexión con la tecnología, pues hace un largo tiempo que es muy activo en redes sociales. «No reniego de la edad que tengo, me encanta la edad que tengo, pero yo soy… tengo algo de Peter Pan adentro, a pesar de que tengo experiencia, me gusta mucho la gente joven y por eso que yo me adapté muy humildemente».

Por otro lado, el ex animador de Mucho Gusto habló de cómo se ve desde que se convirtió en meme. «Tengo dos miradas: una, no solamente soy un meme, sino también soy un emoticón, tengo varias definiciones».

Tras esto, recordó que su hijo de 14 años le preguntó cuando era más pequeño «¿Por qué la gente se burla de ti? ¿Por qué se hace eso?» A lo que Lucho respondió: «Porque cuando se hacen memes es que la gente se ríe de algo o de alguien. Le digo hijo, también se hacen memes cuando la gente quiere algo».