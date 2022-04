Instala televisores: Chiquillo se vuelve viral por su parecido a Daddy Yankee

A fines de marzo, Daddy Yankee impactó a sus seguidores, luego de anunciar su retiro de la música tras más de 30 años de carrera. El Big Boss no dio detalles de los motivos de su alejamiento y solo confirmó que se viene una gira de despedida, además de su nuevo disco.

Es en este contexto que a los pocos días se comenzó a viralizar a través de redes sociales los videos de un joven colombiano llamado Alejandro Sánchez, esto por el gran parecido del chiquillo con el llamado rey del reggaetón.

Resulta que muchos seguidores de Daddy Yankee comenzaron a llegar a los videos que el cabro sube a su cuenta de TikTok, donde muestra que se dedica a instalar soportes para televisores. Pero en un principio muchos se confundieron y llegaron a pensar que se trataba ni más ni menos que del propio cantante cambiando su tele.

Cuando ya cacharon que se trataba solamente del doble del artista, comenzaron a dejar comentarios de todo tipo agarrándolo pa’l leseo. «Daddy Yankee se retiró de la música para seguir su sueño», «Daddy Yankee después de los precios de la gasolina», «Daddy Yankee preparándose para ver el Mundial».

Tal es el éxito del joven en redes sociales, que al poco tiempo algunos de sus videos incluso han alcanzado más de un millón de visitas y cientos de comentarios.

El retiro de Daddy Yankee

Como te mencionamos, Daddy Yankee confirmó que deja la música; a través de un video el Big Boss señaló que «En esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes de lo que me han dado, lo que me han regalado».

«Siempre trabajé para no fallarles, para no buscar un problema, con mucha disciplina para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes. Que sueñen con crecer, que no piensen en limitaciones y trabajen por sus familias. Y por los suyos. En los barrios donde nosotros crecimos la mayoría quería ser narcotraficante, hoy la mayoría quiere ser cantante. Y eso para mí vale mucho» agregó.