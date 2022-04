Thati Lira se fue contra Sergio Rojas tras pelambre de su pololeo con Mauricio Isla

Desde que comenzó el romance entre Mauricio Isla y Thati Lira comenzaron a correr todo tipo de rumores; el último de ellos es que los chiquillos estarían listos para irse a vivir juntos a solo unos meses de que comenzaran a salir.

Esta noticia salió primero en Me Late, donde Luis Sandoval afirmó que los tortolitos estaban más que enamorados. Posteriormente Sergio Rojas confirmó la información, pero entre medio se mandó un comentario sobre la brasileña que no le gustó mucho.

«Perdóname, pero cómo Thati Lira no se va a enganchar de este gallo que está forrado en plata» lanzó el periodista sin filtro, dando a entender que la chiquilla estaría por interés con el futbolista.

Y tiempo después de que Sergio Rojas hablara de esta situación, debió nuevamente comentarla, esto luego de que se refiriera a la reacción que tuvo la chiquilla sobre sus pesados comentarios.

Thati Lira contra Sergio Rojas

El panelista de ‘Me Late Prime’ contó que la polola de Mauricio Isla se contactó con él a través de sus redes sociales. «Una de las personas que tomó contacto conmigo fue Thati Lira, que agradezco, porque me parece bien que ella me haya escrito y me haya dicho ‘te entiendo, sé que tú trabajo es emitir una opinión».

«Acá tengo la conversación con ella. Entonces Thati me manda ese pantallazo de la página de Glamorama y me dice ‘te entiendo que estás haciendo tu trabajo, pero quiero que sepas que yo no vivo de la plata de Mauricio Isla. Yo vivo una vida bastante discreta desde siempre y después de Mauricio todo se volvió loco’» agregó.

Junto con esto, Sergio Rojas afirmó que «Me dice ‘tú sabes cómo funciona: mientras más hable, más se hablará’. Lo que sí le interesa que dejemos claro es que ella ha trabajado toda su vida, está muy orgullosa de eso y no tiene por qué probarle nada a la gente. Tampoco quiere nada que no sea de ella por su propio trabajo y merecimiento».

Para cerrar, el periodista contó en Instagram: «Thati dice que no quiere nada. Si el hombre le regala un auto, Thati lo va a devolver. Si el hombre le dice que viajen, Thati se va a ir en coche y él otro en jet privado. Thati no quiere nada de Mauricio Isla. Eso es lo que dice ella».