Laura Prieto cuenta por qué le bajaron una fotito a potope

Como te contamos en varias ocasiones, Laura Prieto es más que activa en Instagram, pues la chiquilla tiene más de 900 mil seguidores; a los que encanta con coquetos registros, además de contarles sobre sus próximos proyectos laborales tanto en televisión como fuera de ella.

Pero recientemente la uruguaya no lo pasó muy bien con la red social de la camarita, lo que comenzó luego de que publicara una postal en la que aparece posando completamente al desnudo. Sin duda que le llegaron piropos de todo tipo, junto con algunos malos comentarios.

Al parecer algunos no habrían quedado muy contentos con la fotito de Laura Prieto, y según su propio relato la denunciaron, así que rápidamente desapareció de todos lados. Por lo mismo que algunos seguidores le consultaron sobre lo que ocurrió la postal.

Frente a esto, la actriz no dudó en aclarar el tema a través de sus historias. «Algunos de mis seguidores me denunciaron con Sor Instagram y me borraron las fotos» comenzó escribiendo junto a la misma postal ahora censurada por el texto.

Siguiendo por esta línea, Laura Prieto siguió: «una pena porque era un desnudo artístico. Un trabajo muy bonito que hice. Qué lata que sean tan prejuiciosos. Yo siempre respeto la libertad de expresión».

Laura Prieto y su retoña

Tiempo atrás, Laura Prieto se refirió a la relación que tiene con su retoña Tábata. Esto a partir de que un usuario de Instagram le consultara si estaba viviendo con la adolescente a quien ya no muestra mucho.

«En la semana sí, porque la llevo y la voy a buscar al cole. Tabi va a cumplir 17 y con el papá vivimos relativamente cerca así que ella va y viene. Tenemos una muy linda relación los 3» relató la ex Calle 7.

Por otro lado, le preguntaron si acaso tiene pensado tener más hijos. «Solo con Tabi, como esta el mundo… mmm no sé si me gustaría traer más hijos… además fui mamá muy joven y ahora que Tabi esta grande tengo más independencia y quiero hacer cosas».