Gala Caldirola y su relación con Mauricio Isla: «Él y yo somos distintos»

La noche de este miércoles Gala Caldirola va a ser la invitada estrella de ‘Pero con Respeto’, el late de Julio César Rodríguez, donde se referirá a diferentes temas de su vida personal, incluyendo el fin de su matrimonio con Mauricio Isla.

Pero no solo hablará sobre cómo llevado el quiebre, sino que también de la nueva relación del futbolista; quien ahora está más que feliz con Thati Lira. Junto con esto, incluso va a contar la firme sobre su estado sentimental, tras ser vinculada ni más ni menos que a Mauricio Pinilla.

Es en este contexto que Gala Caldirola aseguró que con el Huaso tienen una buena relación, ya que «yo adoro a Mauro, pero él y yo somos distintos»; además de afirmar que «ni me planteo si volvería o no volvería con él. Tiene pareja, está en una relación».

Y la cosa no se queda ahí, pues la española habló de Thati Lira, el nuevo amorcito de Mauricio Isla. «La conocía, habíamos trabajado juntas en alguna ocasión» indicó.

Para cerrar, Gala Caldirola señaló que «creo en el amor (…) No sé si sería tan fácil dejar entrar a alguien en mi vida en este instante», dejando claro que de momento está más que feliz con su soltería.

Gala Caldirola y la maternidad

Hace unos días te contamos que la ex chica reality dio una entrevista donde se refirió a la maternidad y cómo ha cambiado su vida. «Quizás antes era más aventurera y no tenía miedo. Hoy soy más pausada y pienso más las cosas antes de tomar una decisión. Y es que no puedes fallar o equivocarte, porque ya tienes a alguien que depende 100% de ti».

«Me gustaría que ella me recordara por ser una madre presente y que siempre estuvo ahí. Que la ama por sobre todas las cosas, así como también la ama su familia. Ella es una nena extraordinaria» agregó Gala Caldirola.