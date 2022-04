Gala Caldirola y su retoña: «Me gustaría que ella me recordara por ser una madre presente»

Hace unas semanas Luz Elif, la retoña de Gala Caldirola y Mauricio Isla celebró sus cuatro añitos con la media fiesta. La pequeña tiene más que chocha a sus papitos y la española es la que goza como loca compartiendo los importantes momentos de la vida de su hija.

Es en este contexto que la influencer dio una entrevista a Costa Magazine, donde se refirió a su relación con la chicoca y cómo le ha cambiado la vida. «Ella es una niña muy sociable y amistosa. En eso se parece mucho a mí» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Gala contó que Luz Elif «ya entró al colegio y siempre llega a casa feliz. Es una etapa muy linda la que estoy viviendo con ella».

Por otro lado, la ex chica reality confesó al medio antes nombrado que sus prioridades cambiaron radicalmente con la maternidad. «Quizás antes era más aventurera y no tenía miedo. Hoy soy más pausada y pienso más las cosas antes de tomar una decisión. Y es que no puedes fallar o equivocarte, porque ya tienes a alguien que depende 100% de ti».

«Me gustaría que ella me recordara por ser una madre presente y que siempre estuvo ahí. Que la ama por sobre todas las cosas, así como también la ama su familia. Ella es una nena extraordinaria» confesó Gala Caldirola sobre lo que espera de la relación con su retoña a futuro.

Gala Caldirola y su futuro laboral

Posteriormente, la chiquilla reveló las razones por las que decidió alejarse de las pantallas por un tiempo.

«Era necesario alejarme por un rato de la pantalla y la televisión. El año pasado fue emocionalmente muy intenso en todos los aspectos y sentí que no debía continuar exponiéndome. Mis actuales proyectos laborales me tienen feliz y con muchas ganas de seguir creciendo en esto» reveló Gala Caldirola.

Finalmente comentó que «Aún no puedo contar mucho, pero todo se me está dando súper bien. Ahora, no descarto volver a trabajar en la televisión si se presenta una propuesta linda y fuera de la farándula».