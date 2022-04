Raquel Argandoña sin filtro contra Sergio Rojas: «Tiene un problema»

Recientemente Sergio Rojas se vio en medio de la noticia, luego de que protagonizara un manso escándalo en un hotel capitalino. Resulta que el periodista se pasó un poco de copas durante una fiesta, por lo que tuvo que ser sacado por los guardias.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que tras esto, Raquel Argandoña se fue con todo en su contra. «Tiene un problema, que se trate. Si sigue haciendo lo mismo de hace 17 años quiere decir que tiene un problema que no asume» haciendo referencia a un exceso con el copete.

Y el cahuín continuó, ya que en una transmisión en vivo, Sergio Rojas se refirió al tema y aunque no la nombró directamente, lanzó que «¡Oye hay gente que tiene mucha, mucha, pero mucha perso! Hoy día leyendo comentarios… no puedo creer… que personas que hayan hablado de mí permitan por ejemplo que sus parejas no paguen pensiones alimenticias, otras que tengan que pagar para poder tener amor al lado, otros que son símbolos de promiscuidad, así suma y sigue».

Raquel Argandoña volvió al ataque

Tras esto, Raquel Argandoña no se quedó callada, pues durante una conversación con José Miguel Viñuela por Instagram, la panelista de Zona de Estrellas siguió con el tema y partió señalando que «¿Quién es Sergio Rojas?».

«Yo no tengo mala onda con Rojas. No sé por qué él me da siempre. Me da, me da en el programa que él tiene, ¿Cómo se llama el programa?, Me Late« siguió señalando la opinóloga.

Y finalmente tiró como teoría de los pelambres que lanza en su contra que «Yo creo que le doy sintonía, porque cuando hablamos es bien buena onda y de repente le baja la cuestión», analizó y cerró el tema diciendo que son competencia (de programas faranduleros) e invitó a Sergio Rojas a «pelar a los otros».