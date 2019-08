Mamá de la hija de Sebastián Ramírez habló sobre sus dichos en «Podemos Hablar» 20 agosto

Hace algunas semanas, Sebastián Ramírez estuvo invitado al programa de conversación «Podemos Hablar», donde se refirió muy emocionado sobre su hija de 10 años y la relación que tiene con ella.

El ex participante de «Resistiré» confesó que esta distanciado de la pequeña, debido a que por mucho tiempo priorizó otras cosas en la vida, como los viajes y participar en realities. Es por esto que actualmente la relación entre ellos no es la mejor y aseguró que su retoña lo rechazaba.

«No hay día en que no piense en mi hija (…) ojalá podamos conversar, que solucionemos esto. Ella no me prohíbe verla, pero hay situaciones. Que tu hijo te tenga cierto rechazo, duele» dijo Sebastián en el programa.

Frente a esto, el espacio de farándula «Intrusos» fue a hablar con la mamá de la retoña de Sebastián, Valentina Saini, quien aseguró que siempre ha tenido las puertas abiertas para que el ex chico reality se acerque a la niña.

«Yo creo que está bien. Él tiene que vivir su proceso y, bueno, él llegó ahora a hacerlo de manera pública y qué bueno que no haya hablado de mí tampoco, porque es algo que él sabe» comenzó diciendo la mujer.

Junto con lo que agregó: «Tiene una hija preciosa de 10 años, Matilda, y depende de él abrir ese paso. Yo no puedo hacer nada, yo ya tengo suficiente con todo lo que tengo que hacer y además ser mamá y todo. Pero ojalá pudiera acercarse de a poquito. Es una niñita que tiene 10 años, no tiene 40, aún puede dar vuelta las cosas».

Sobre los dichos de Sebastián Ramírez en «Podemos Hablar», la mujer comentó que espera que sus dichos no se queden solamente en palabras. «Yo no estaba, yo estaba de viaje trabajando en Costa Rica y me llegaron algunos comentarios, y yo dije: ‘sí me emocionaría’. La verdad es que las palabras, como dice el dicho, se las lleva el viento» aseguró.

«Él sabe dónde está su colegio, sabe donde vive, es cosa de que se acerque po… si él la dejó de ver un tiempo, por su razones, tiene que ser hombrecito y decir ‘ya, voy a dar vuelta esto’… pero las puertas están abiertas» finalizó.