Daniella Chávez se arrepintió: Con picarona fotito confirma que va al mundial de Qatar

El 29 de marzo recién pasado, todos los hinchas de La Roja terminaron sufriendo en el partido de Chile vs Uruguay, ya que la derrota a manos de los charrúas nos dejó fuera del Mundial de Qatar a realizarse en solo unos meses.

Y sin duda una que la pasó pésimo es Daniella Chávez, ya que la chiquilla, hincha declarada de la selección, estaba más que pendiente del resultado del encuentro; e incluso afirmó en Twitter que no tenía intención de partir al país del Medio Oriente, donde será la cita mundialera.

«¡Al final no quería ir a Qatar, hace más calor que la cresta! No puedo andar en bikini allá» escribió en la red social del pajarito, tomándose con humor la derrota de Chile.

Al final no quería ir a Qatar, hace más calor que la cresta y no puedo andar en bikini allá!! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) March 30, 2022

Igual Daniella Chávez va al mundial

Pero parece que a Daniella Chávez se le pasó luego la rabia por Chilito quedando fuera del mundial. Esto debido a que el pasado 1 de abril confirmó que ya «estaba sacando pasajes para ir a Qatar».

Y aunque no puede ir a apoyar a nuestro país, la modelo dio a conocer los partidos que verá e incluso el país que decidió arengar. «Iré a ver los partidos de mi querido México vs. Polonia; y contra Argentina» todos pertenecientes al grupo C.

De acuerdo a lo consignado por La Cuarta, la decisión se debería a la estrecha relación que Chávez estableció con la fanaticada futbolera mexicana.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que para confirmar su llegada al mundial de Qatar 2022, Daniella Chávez compartió una picarona fotito con la que dejó casi nada a la imaginación; sacando aplausos y piropos de sus seguidores en redes sociales