Coté López y Mauricio Pinilla habrían tenido incómodo encuentro

El pasado domingo 24 de abril se emitió un nuevo capítulo de ‘Que te lo digo’, donde Sergio Rojas y Hugo Valencia dieron a conocer un cahuín de aquellos que involucraba ni más ni menos que a Mauricio Pinilla y Coté López.

Hay que recordar que los chiquillos protagonizaron una de las mayores polémicas en el mundo de la farándula; el llamado ‘Rey León’, donde a los perlas los pillaron siendo infieles a sus respectivas parejas del momento: Luis Jiménez y Gissella Gallardo.

Y en el reciente episodio del espacio de farándula compartieron una serie de historias de una persona que se sacó fotos tanto con Mauricio Pinilla como con Coté López, solo que por separado, aunque ambos estaban en el mismo lugar.

Obviamente que tras pillar las postales de los chiquillos, Sergio Rojas comenzó a reportear de inmediato sobre el tema. «Me dicen ‘Mauricio Pinilla y María José López juntos en el Bar Alonso’».

Junto con lo que agregó: «efectivamente esto sucedió el martes pasado, donde Mauricio Pinilla llegó a eso de las nueve de la noche a carretear, porque como ustedes saben él está muy lanzado a la vida (…) entiendo que lo estaba pasando muy muy bien».

«Y a eso de las once de la noche aparece ella, regia, esplendorosa, sin darle aviso a nadie» siguió.

¿Qué pasó entre Mauricio Pinilla y Coté López?

Posteriormente el periodista indicó que «cuando llega María José López todos se giran, porque ella es realmente despampanante. Ingresa al bar, cuando Mauricio Pinilla la ve, entiendo que se le cae el rostro a pedazos, se descompone absolutamente».

Además, indicó que «ella toma conocimiento de que Mauricio se encontraba en el lugar y dice ‘me importa nada, no me voy a retirar ante la presencia de él. No tengo ninguna intención de abandonar el lugar, ni compartir con él porque me desagrada profundamente’».

Y la cosa no se quedó ahí, ya que Sergio Rojas profundizó aún más en la mala relación de ambos «María José López nunca ha hablado mal de Mauricio, ella no habla mal de la gente, pero sí le desagrada y no quiere ninguna instancia para tener que reunirse con él».

Finalmente señaló: «es Mauricio Pinilla, en un acto, siento yo, de vergüenza absoluta (…) que la ve ingresar y se retira de manera sigilosa del Bar Alonso a eso de las 11 de la noche».