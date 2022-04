Adriana Barrientos sorprende estrenando nuevo cambio de look

Sin duda que Adriana Barrientos es más que popular en Instagram, ya que la chiquilla alcanza los 700 mil seguidores, a los que siempre sorprende con sensuales fotitos, además de sus próximos proyectos laborales y en televisión.

Por lo mismo que la modelo aprovechando que falta poquito para celebrar su cumpleaños número 42, decidió estrenar un radical cambio de look que la tiene chocha; compartiendo el resultado con una postal en la red social.

En el registro que compartió Adriana Barrientos, se puede ver como su larga cabellera castaña oscura, ahora luce unos reflejos claros en las puntas, además de tener un corte un poco más irregular que antes.

«Decidimos que debo esperar este nuevo año con un cambio de look mucho más iluminado pero siempre natural , a mi me encanta 🥰 estoy muy feliz y me siento muy bonita así ❤️❤️❤️ los adoro mis gatitos 🐱 ❤️🐱 como siempre seguiré cuidándomelo por supuesto con los productos que me recomendaste» es parte de lo que escribió la Leona, agradeciendo a su estilista.

Al poco tiempo de compartir la publicación, Adriana Barrientos recibió más de tres mil me gusta y decenas de comentarios de sus seguidores; quienes la llenaron de piropos por lo regia que se ve.

«Muy linda»; «Tan bonita que te ves»; «Grande Leona»; «Te quedó precioso el look»; «te ves estupenda con esa pinta»; «Estupenda»; «Quedó muy lindo el pelito me gustó»; «Preciosa Adri»; «pero que hermosa mujer eres tú» y «Exquisita» es parte de lo que le escribieron.

Adriana Barrientos contra Joche Bibbó

Hay que recordar que hace un tiempo, la chiquilla estuvo en medio de la polémica, esto a partir de que su look en Lollapalooza se llevara todas las críticas. Pues se le ocurrió llegar luciendo un traje de baño Gucci, acompañado solo de accesorios de la marca.

Es en este contexto que Joche Bibbó aseguró en Zona de Estrellas que Adriana se ganaba la vida con Only Fans; plataforma donde se pueden vender fotos subidas de tono por medio de una suscripción.

Obviamente que Barrientos se indignó y atacó con todo al argentino. «Yo no tengo cuenta en Onlyfans y tampoco tendría ningún problema en tenerla, me gustaría hacerlo de hecho, pero su comentario fue despectivo, porque fue en alusión a que me dedicaría a la prostitución».