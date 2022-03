Adriana Barrientos impacta con destapadas fotitos en ropa interior

Hace unos días atrás Adriana Barrientos estuvo en el centro de la noticia por el particular look con el que llegó a Lollapalooza, ya que la chiquilla no encontró nada mejor que aparecer en el festival de Música con un traje de baño de Gucci y solo accesorios de la misma marca.

A pesar de las críticas que recibió en redes sociales, a la modelo le dio lo mismo y se lució de lo lindo con prendas de la lujosa firma italiana. Por lo mismo que ya pasado un tiempo, ahora volvió a las redes sociales con una tenida aún más osada que dejó la grande.

Resulta que Adriana Barrientos compartió una serie de postales en las que viste un coqueto set de lencería negro, el que deja casi nada a la imaginación, además de una bata en el mismo tono que incluso tiene su nombre grabado en la espalda.

Sin duda que al poco tiempo de compartir las fotitos, la Leona recibió más de 8 mil me gusta y decenas de comentarios de sus seguidores, quienes no dudaron en comentarle sobre lo regia que se ve; aunque de todas formas algunos la pelaron sin filtro e incluso le comentaron que parecía que se estaba cubriendo con huincha aisladora.

«Como que apreta la cinta ailadora»; «Guuuuuaau que sensualidad»; «Estupenda»; «Te amo»; «Siempre tan linda adri»; «Te pasas lo hermosa que eres»; «Puros globos. La versión antigua era mejor. Lo siento»; «Se puso huincha aisladora» y «Me encanta Adri» le escribieron.

Adriana Barrientos y las críticas a su look de Lollapalooza

Como te contamos recientemente, en Lollapalooza hicieron bolsa a Adriana Barrientos por su look, ya que muchos le comentaron que ya no estaba en edad para andar tan destapada y con unas tenidas tan juveniles; es por lo mismo que la Leona no dudó en contestar sin filtro.

«Yo creo que uno debe ponerse la ropa de acuerdo a la edad y contextura. Yo me siento una cabra chica de 40. Después de los 60 (años) hay que vestirse con look más sofisticados, pero ahora soy una lola sin hijos y me veo demoledora» señaló en entrevista con Publimetro.

Junto con agregar que «Este cuerpo no es gratis, hay mucho dinero invertido. Paso dos horas de gimnasio, gasto mucho dinero en cremas (…) Tengo unas pechugas explosivas, abdomen full marcado. Si me veo de 30 es mucho. Así que mientras pueda lucirlo voy a sacarle partido».