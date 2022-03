Tonka Tomicic cuenta la firme tras rumores de su regreso a la TV

Desde el fin de ‘Bienvenidos’ es que Tonka Tomicic está alejada de la televisión, lo que aumentó tras la polémica de su ex marido en el caso ‘relojes VIP’. Es en este contexto que en Me Late aseguraron que la animadora ya tendría su próximo proyecto.

Según lo que comentaron en el programa de espectáculos de TV+, el ex canal del angelito estaría pensando en sumar al rostro para la nueva temporada de Aquí se Baila, pero no como participante, sino que como la cuarta jurado.

«Por el sueldo que le están pagando sin estar en pantalla, estarían negociando con Secuoya (la productora a cargo) para integrar a Tonka» afirmó Mariela Sotomayor. Mientras que Luis Sandoval señaló que podría ser posible su llegada, ya que por contrato Tomicic tiene que estar en al menos un estelar al año.

Es en este contexto que durante la tarde del jueves hablaron del tema en ‘Zona de Estrellas’, donde Manu González se contactó directamente con Tonka Tomicic para saber si estos rumores son ciertos.

Frente a esto, la ex modelo le respondió sin dudar al español «No sé de dónde inventan tanto»; junto con complementar que «Sale en los medios, lo leo, pero de verdad no lo sé. Con el canal no he hablado nada y hasta el día de hoy las cosas están como antes».

Tonka Tomicic de vuelta en TV

Hay que mencionar que hace un tiempo en el programa de Zona Latina, la propia Raquel Argandoña se había referido al futuro de Tonka Tomicic, afirmando que no tenía planes de dejar nuestro país.

«Tiene un proyecto para el segundo semestre (…) es un estelar en el cual ya está trabajando el equipo. Ella recibe una renta bastante considerable, por lo que el canal tiene que hacerla trabajar sí o sí» aseguró la Quintrala.