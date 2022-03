Raquel Argandoña contó la firme sobre el futuro de Tonka Tomicic

La jornada de este lunes 7 de marzo fue el debut oficial de Raquel Argandoña en Zona de Estrellas, el programa de farándula de Zona Latina; Y obviamente que la nueva panelista no podía ser menos, así que en su primer día llegó con una papita sobre el futuro de Tonka Tomicic en TV.

Hay que recordar que el rostro de Canal 13 se vio envuelta en una fuerte polémica, esto luego de que aparecieran nuevos antecedentes del caso relojes VIP, los que involucraban directamente a su esposo Marco Antonio López, más conocido como Parived.

Tantos fueron los rumores que surgieron en torno a Tonka Tomicic, que incluso en algunos programas de farándula se señaló que la animadora podría terminar su contrato por adelantado y dejar nuestro país.

Raquel Argandoña cuenta la firme

Es en este contexto que Raquel Argandoña se refirió a lo que se vendría en los próximos meses para la animadora. «Está bien, tranquila, tiene un proyecto para el segundo semestre. Tonka es la número uno del Canal 13, por lo tanto, no puede ser cualquier programa».

«Es un estelar en el cual ya está trabajando el equipo. Ella recibe una renta bastante considerable, por lo que el canal tiene que hacerla trabajar sí o sí. Será en un programa de mutuo acuerdo» agregó la Quintrala.

Pero esto no es todo, ya que Raquel Argandoña comentó que Tonka Tomicic tendría contrato con Canal 13 por dos años. Junto con esto dejó en claro que su ex compañera no tiene planes para irse fuera del país. «Eso es absolutamente falso».

De esta forma para cerrar, la nueva panelista de Zona de Estrellas indicó que «Junto a su marido se quedan acá en Chile. Y Canal 13 jamás ha pensado terminarle el contrato ni llegar a un arreglo» afirmando que Tonka tiene para rato en nuestro país.