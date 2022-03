Madre de Romina Sáez relata brutal agresión que sufrió su hija: «Podría quedar con secuelas»

Durante la jornada de este lunes se dio a conocer la terrible golpiza que vivió la ex chica Mekano Romina Sáez, por parte de unos arrendatarios que no querían pagarle el dinero que le correspondía. Es en este contexto que su madre dio a conocer que la situación no es solo de ahora, sino que ambas recibían constantes amenazas.

En conversación con el programa de La Red ‘Hola Chile’, Margarita se refirió al complejo momento que vivió su hija tras la golpiza y a lo que se enfrentó después.

La golpiza a Romina Sáez

«Las amenazas comenzaron hace un mes atrás con unos tipos que ellos conocen, que son personas que están acostumbradas a esto, porque la gente me alegó mucho, ya que consumían drogas y hacían fiestas» comenzó relatando la madre de Romina Sáez.

Siguiendo por esta línea afirmó que «trato de entrar a la reja, y Romina me dijo que no lo hiciera porque me podían hacer algo. Me quedo parada en la puerta cuando siento que a mi hija la golpean con la reja, ya que la tipa viene y abre la puerta con una patada y la agrede en el pecho».

Tras esto, Margarita reveló que intentó huir, pero que el tipo la siguió. Fue en ese momento se dio cuenta que continuaron con el ataque a la ex chica Mekano.

«Romina se trató de parar y viene el individuo para darle un combo tremendo. Yo jamás había visto que le pegaran a una mujer de esa forma. Después la arrastra de los pies y viene su compañera, se baja de la camioneta con un bate y la agrede en la cabeza» señaló.

Debió recibir asistencia médica

La madre de Romina Sáez continuó con el brutal relato y dijo que esperaron casi dos horas por la asistencia, con su hija sangrando en el suelo. Todo eso hasta que fueron asistidas por unos vecinos y llegaron hasta el Hospital Barros Luco. También comentó que lamentablemente comenzó a convulsionar y tuvo un paro cardiorrespiratorio, y tuvieron que hacerle RCP (reanimación cardio pulmonar.

«Podría quedar con secuelas, y eso es lo que me tiene mal, tiene un TEC cerrado, le dieron dos paros cardiorrespiratorio en la ambulancia, ella tiene puntos en la cara por un corte tremendo. No puede abrir sus ojos», concluyó Margarita.

Según rescató ADN Radio, hay dos versiones como siempre se da en este tipo de conflictos. Una es el crudo relato de la progenitora de la medium y la otra es que los arrendatarios acusaron «acoso» y «provocaciones» por parte de Romina Sáez. Los implicados en el caso están como imputados por «lesiones menores».