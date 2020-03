Habla adulto mayor que denuncia agresión de Carabineros: «Encuentro tan innecesaria la violencia que cayó sobre mí» La tarde del lunes comenzaron a circular un video en el que se ve la agresión de Carabineros a un adulto mayor que los dejó con varios puntos en la cabeza.

Este lunes comenzó a viralizarse un video en el que se ve a un efectivo de Carabineros golpeando a un adulto mayor, en las cercanías de Plaza Italia. El afectado fue identificado como Patricio Bao, de 69 años.

En conversación con 24 Horas de TVN, detalló que la agresión ocurrió cuando acompañó a sus hijas a la marcha del domingo, en la conmemoración del Día de la Mujer.

«Encuentro tan innecesaria la violencia que cayó sobre mí. Carabineros impartió lumazos a diestra y siniestra. Traté de defenderme pero fue imposible evitarlo. El hecho de exigir mis derechos no implica necesariamente violencia de mi parte. Carabineros actúa de una forma desmedida, sin ningún criterio contra una persona de la tercera edad. Ellos en estas situaciones se ciegan. No tienen un criterio formal o alguien que les indique que está mal el procedimiento que están empleando», detalló Bao al noticiero.

También te puede interesar: Pequeño de tres años es el contagiado número 13 de coronavirus en Chile

El adulto mayor contó que tras las golpizas quiso incorporarse, pero “siguieron insistiendo, no habiendo necesidad de seguir agrediéndome. Después de mucha demora, porque apresaron a muchos jóvenes, me llevaron al Consultorio N°1 a constatar lesiones. Me colocaron alrededor de diez puntos y cuatro en el ojo derecho».

El hombre fue detenido y este martes pasó a primer control por desórdenes públicos. Actualmente se encuentra en libertad y en su hogar, ubicado en Quilicura.