Lisandra Silva responde tras reflexión sobre Will Smith: «Recibí cientos de insultos»

La tarde de este lunes te contamos que Lisandra Silva compartió una extenso texto en relación a la cachetada que se mandó Will Smith en los Oscars. Pues aseguró que se sintió profundamente «afectada» por el golpe y reflexionó sobre la violencia que existe actualmente en la sociedad.

Pero al parecer sus palabras no gustaron mucho, ya que la cubana compartió una nueva publicación en sus historias, donde se refiere más en detalle a la polémica de la premiación y cuenta cómo ella se enfrenta al bullying que recibe en redes sociales, además de los mensajes que le llegaron tras primer descargo.

«Quisiera despertar en un mundo donde el diálogo, el razonamiento, la cordialidad y la empatía le ganaran a la violencia, a la fuerza bruta y la bestialidad. Lo más fácil es golpear al que te ofende o reaccionar agresivamente, es instinto animal» comenzó escribiendo Lisandra Silva, tras compartir las disculpas públicas que subió el actor.

Siguiendo por esta línea agregó: «Lo difícil es controlar las emociones y responder a una ofensa con inteligencia. Si yo golpeara a cada persona que me insulta a diario, que insulta a mi hijo o a mi familia estaría cumpliendo cadena perpetua. Lo que diga otra persona sobre ti, dice más de esa persona que de ti mismo. La mayor parte de las veces habla la ignorancia».

La noche de los Oscar

Posteriormente Lisandra Silva escribió sobre cómo se debió manejar la noche de la ceremonia. «Creo que si Will se hubiese parado en el escenario y hubiese hablado con fundamento, hubiese hecho ver a Chris y al mundo entero que su chiste fue pésimo, hubiese creado conciencia sobre el bullying, la violencia verbal y las agresiones verbales».

«Creo que todos se hubiesen sentido avergonzados por haberse reído de tan mal chiste y Chris se hubiese retractado. Chris Rock hizo un pésimo chiste, pero Will Smith tuvo una pésima reacción. Opacó su noche, la noche de todos. Su Oscar ya no fue glorioso y opacó el Premio a mejor película del año».

«Y a todos los que trabajaron en King Richard. Ya nadie habló de nada más que de la bofetada. Eso nos enseña que una sola acción puede ser gloriosa o desafortunada. Nos enseña a ser más sabios, más inteligentes a la hora de actuar y no actuar con enfado y enojo» continuó.

«Sinceramente hablo del tema porque estoy en prenatal, tengo mucho tiempo libre, estoy re embarazada y super hormonal, lloro todo el día y todo me afecta y para mí fue un panorama ver los OSCARS. Cuando vi la escena aunque les parezca exagerado sude y me puse tan nerviosa. No lo podía creer. Me acosté y desperté pensando en qué mundo estamos viviendo» confesó Lisandra Silva en la red social.

Lisandra Silva y el Bullying

Tras esto, la cubana habló de su experiencia personal: «Obvio que piensas más en eso cuando esperas un hijo y estás criando otro pequeño. Piensan en cómo lo educarás, que le enseñarás y en que mundo vivirá. Te cuestionas todo. Y lo que más me golpeó fue todas las personas que hubiesen hecho lo mismo, eso me hace pensar que pronto desencadenará una tercera guerra mundial».

«Todos contra todos. Ojo por ojo y nos extinguiremos. No queda espacio para el dialogo, para enseñar de forma educativa los errores de otros! Todos a los golpes, a los palos y las piedras como Cromañones. ¿Dónde está la evolución?» reflexiónó.

Para continuar Lisandra Silva agregó: «No se habla acá de defender el bullying, soy la primera que lo denuncio cada día en mis redes y hago conciencia. He sido víctima de agresiones y bullying verbal y físico, no solo hacia mí, sino hacia mi hijo y mi familia. Pero no ando golpeando a esas personas, porque son ignorantes, trato de crear conciencia en programa de televisión. En notas y reportajes. No justifiquemos la violencia con violencia. Es mi pensamiento y lo que me gustaría inculcarles a mis hijos».

«Por haber dicho mi opinión recibí cientos de insultos. Mucho, pero mucho peores que los que recibió Jada en los Oscars, sin saber cuál es mi estado de salud, físico o emocional, sin las personas saber que estoy pasando en mi embarazo. Me gustaría que las personas usaran su libertad de expresión con respeto, sin necesidad de ofender. Sobre todo opinan sobre alguien que no los ha ofendido» cerró.