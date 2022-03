Standly y su éxito meteórico: «Ha sido un cambio muy drástico en mi vida»

Ejalé chiquillos, que esta tarde en la Corazón Toca Doble tuvimos a un invitado de lujo para alegrar la tarde; ya que hasta los estudios de la Más Querida de Chile llegó ni más ni menos que Standly, quien se confesó sobre su meteórica carrera y participación en el concierto de Anuel AA.

Para comenzar el chiquillo habló del gran éxito que ha logrado con solo 19 añitos. «Me crees que ha costado mucho llegar a todo lo que tengo. Me he caído, me he levantado, he aprendido, todavía estoy aprendiendo. De hecho estoy chiquitito todavía, pero de a poquito. Es una cosa que no se manejar todavía bien, porque es todo de una, mucho».

Siguiendo por esta línea, Kami le contó que su retoño anda escuchando todo el día Pégate, a lo que Standly comentó: «Los niños gracias a Dios me apoyan caleta y ha sido un cambio muy drástico en mi vida».

Mientras que Chanchiguagui le preguntó por los cambios en su música tras el éxito de su tema. «Me ha costado y de a poquito, porque antes no sacaba música como Pégate, todo ha sido un proceso; yo empecé haciendo música para la gente que estaba así como yo, estaba en un momento que era difícil mi vida, entonces hacía trap, para yo transmitir mis sentimientos, no hacía reggaetón, por que es comercial; y entonces yo hacía puro trap de la calle, de lo que vivía y de a poquito fue cambiando mi pensamiento, fui pensando más positivo, fui trabajándola, buscándola y ahora si se como hacer reggaetón y me fui ambientando para sonar en todo el mundo».

Lo que se viene para Standly

Siguiendo por esta línea, Standly se confesó sobre los cambios como persona. «Ya desde persona y en todo sentido, la vida me ha cambiado drásticamente, me han pasado cosas buenas, cosas malas, me ha traído bendiciones, o muchos problemas, muchas críticas, que hay que ser fuerte para aguantar todo eso también; porque también soy chico y he pasado muchas cosas, pero eso me hace fuerte, para de grande afrontar todo lo que viene. Y ha sido brígido porque ya no soy una persona normal y me ha costado mucho cambiar y entender eso.

«No es lo mismo que una persona de 30 años reciba lo que yo he recibido ahora, porque ellos están más maduros para recibir todo eso, yo no, yo soy niño todavía y encuentro que soy inmaduro a veces para algunas cosas, pero es parte de» reflexionó.

Posteriormente Standly habló de las críticas que han recibido por las letras de las canciones en la música urbana y cómo él se lo toma de aquí en adelante. «La verdad es que yo por la gente más que nada y también por mis hermanas, porque yo no puedo andar cantando cosas malas, dando mal ejemplo, porque después mis hermanas van a andar haciendo lo que yo digo y yo no les voy a poder decir ‘no hagan esto’ porque yo lo canté».

El concierto con Anuel AA

De ahí se fueron a lo importante y los chiquillos de la Toca Doble le consultaron por su participación en el concierto que trae de regreso a Chile a Anuel AA; ya que el artista urbano nacional le toca ni más ni menos que abrir el show del puertorriqueño.

Sobre lo que siente de formar parte del espectáculo, Standly aseguró que: «Increíble, muy agradecido de la gente, porque sino fuera por la gente que me apoya, no iría a cantar allá con Anuel y es un sueño, como los niños me escuchan a mi, yo escuchaba a Anuel y varios artistas más, pero Anuel es increíble y voy a cantar con él y es una emoción increíble».

Si se vienen más trabajos pronto el chiquillo contó que: «Me creí que llevo tres videos hechos, muy buenos, increíbles, que se van a pegar en Europa; Dios sabe lo que se viene, yo les prometo muchos videitos, mucha música que les va a encantar».

El mensaje para los jóvenes

Finalmente Standly le entregó un mensaje a todos los jóvenes que quieren dedicarse a la música. «A todos los que le están poniendo énfasis a la música, tienen que enfocarse nomás, que si uno no se enfoca en lo que hace, y no es solo en la música sino que en general; para estudiar, para sacar una profesión tienes que estudiar todos los días, tienes que esforzarte y ponerle énfasis a todo eso, porque si no te pones 100% a eso, no lo vas a poder hacer».

«Se puede con perseverancia, para aquellas personas que los papás les dicen que hagan otra cosa pero a ustedes no les gusta, hagan lo que les gusta y trabaje para eso, para que un día sea feliz y no tenga que estar trabajando estresado, que a veces veo mucha gente estresada, enojada, entonces vivir de lo que a uno le gusta para vivir feliz».