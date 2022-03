Aseguran que Mauricio Isla y Thati Lira se irían a vivir juntos: «Está súper enganchado»

A principios de mes te contamos que Mauricio Isla y Thati Lira estarían más que enamorados, tanto así que aparecieron los primeros rumores de que ya habrían pensado en dar un gran paso en su meteórica relación: irse a vivir juntos.

En esa ocasión Luis Sandoval se encargó de contar en ‘Me Late’ los planes que tendrían los tortolitos a solo unos meses de que comenzara su pololeo; y que la decisión ya era practicamente definitiva.

«Me dicen y me confirman que Mauricio Isla estaría en planes de irse a vivir junto a Thati Lira que es su actual pareja. No hay planes de matrimonio, sin embargo me dicen que está tan enamorado de Thati Lira que no hay posibilidades de un regreso (con Caldirola)» es parte de lo que contó en ese momento.

A raíz de esto, ahora fue Paula Escobar la que confirmó esta misma información durante la transmisión en Instagram de Sergio Rojas en su programa ‘Que te lo Digo’.

«Mauricio Isla está súper enganchado con Thati Lira, ella también y se irían a vivir juntos» comenzó señalando en el espacio de farándula.

Siguiendo por esta línea, la ex panelista indicó que su fuente se trataría de una persona cercana a la pareja, a quien además aprovechó de preguntarle si acaso tenían planeado casorio. «Me dijo que tienen pensado irse a vivir juntos, pero ya está firmado y sacramentado».

Mauricio Isla y Gala

Otra parte importante de la conversación entre Escobar y su fuente es la posibilidad de alguna reconciliación del Huaso con su ex esposa Gala Caldirola. «No hay ninguna opción, porque el amor en ese matrimonio se acabó» afirmó.

Eso sí, la periodista fue enfátia en señalar que «Mauricio nunca le ha quitado el piso a Gala en todo lo que necesita. Por ejemplo en temas de videos (la polémica con Iván Cabrera), en temas económicos, en todo ese sentido siempre la apoya».

«Pero él está súper enganchado con Thati Lira y ella también y se irían a vivir juntos» cerró sobre la relación de Isla.