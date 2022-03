Julio César Rodríguez falta a Contigo en la Mañana tras contagiarse de Covid-19

A primera hora del día comenzó una nueva edición de Contigo en la Mañana, la que llamó la atención, pues nuevamente Montserrat Álvarez se encontraba sola en la animación; así que antes de que comenzaran las especulaciones, contó el motivo por el que Julio César Rodríguez no llegó.

«Comienza Contigo en la Mañana y le mandamos un saludo a nuestro compañero y amigo, Julio César Rodríguez, quien se encuentra delicado» comenzó señalando la periodista, para luego explicar qué le había pasado al animador.

«No, se siente bien, le vino el Covid, todo hace pensar que es la variante Ómicron» aclaró Montserrat para tranquilizar a todos los seguidores de su compañero. Pero la cosa no se quedó ahí, ya que aprovechó de tirar la talla con el nuevo contagio.

Ya que aprovechando el tiempo, se lanzó con una teoría de dónde es que Julio César Rodríguerz se pudo haber contagiado. «Todo me hace pensar a mí que fue Lollapalooza, pero estamos todos testeados y hasta el momento invictos».

En relación a la posibilidad de que Julio César Rodríguez se contagiara de Covid, la periodista contó que ella se hizo un PCR, el cual «salió negativo. Porque a mí ya me ha dado dos veces coronavirus».

Para terminar con el tema, contó que su compañero en la animación esta experimentando solo un «pequeño resfriado, un pequeño romadizo. Así que un abrazo de todo el equipo, esperamos verte pronto».

Julio César Rodríguez en Lollapalooza

Hay que recordar que el paso de Julio César Rodríguez por Lollapalooza el fin de semana pasado no estuvo alejado de la polémica; ya que días después se viralizó un video en el que se puede ver al periodista en una supuesta discusión con su polola.

Es a raíz de esta situación que en Me Late, Mariela Sotomayor llamó al animador para preguntarle por lo ocurrido, lo que el no dudó en negar rápidamente.

«Él lo niega tajantemente. Me dice ‘no puede ser, Mariela, voy con la cabeza abajo y vamos rajados porque me pedían fotos a cada rato. Y vamos desde un escenario rajados a la carpa de prensa porque hay gente en el piso y no se puede ir de a dos. De hecho, ahí hay gente que me saluda y los voy saludando en el piso. Más encima yo voy saludando a la gente que estaba sentada y le digo que fotos a la vuelta’» señaló.