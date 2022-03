Irina Karamanos sobre ser Primera Dama: «No me identifico con el rol»

Este lunes, el Presidente Gabriel Boric junto a su pareja Irina Karamanos fueron invitados durante este lunes al estelar “Las Caras de la Moneda«; programa que conduce Mario Kreutzberger en Canal 13.

En dicho contexto, “Don Francisco” le preguntó a Irina qué opinaba sobre el papel como “Primera Dama“; el cual tendrá que desempeñar de ahora en adelante al ser la novia del mandatario chileno.

Fue así que Karamanos respondió: “yo me propuse cambiar un espacio. No me identifico mucho con el rol de Primera Dama, pero si con cambiar ese espacio, ya que no soy ni primera, ni dama“.

“En ese sentido pienso que hay que salir un poco de ese termino conservador y clasista, y por eso yo creo que tomamos un desafío muy interesante”, agregó según reportó ADN Chile.

Irana cerró asegurando que: “el feminismo en general no está en esos lugares. Queremos hacer cambios”.

El nacimiento de las «Boricosas»

La noche de este lunes se vivió el segundo episodio del programa de conversación «Las Caras de La Moneda«; un espacio conducido por Don Francisco en el que especialmente los protagonistas o invitados han sido los aspirantes a ser candidatos y también a los propios mandatarios en ejercicio.

En esta ocasión, el programa se centró en los presidentes de cara a lo que ha sido el cambio de mando; por ejemplo, el jueves pasado antes de que asumiera Gabriel Boric estuvo en el set Sebastián Piñera y Cecilia Morel; ambos conversando de lo que sería de ellos después de entregar la banda presidencial como también recordando pasos de su carrera política.

Ayer, en cambio; le tocó hablar al actual Presidente de la República con Don Francisco y prácticamente hablaron de todo; con un toque de humor hablaron de lo que ha sido las primeras horas como presidente y la preparación para realizar el mítico cambio de mando.

