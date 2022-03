«Era incontrolable» Revelan supuestas razones a salida de Vasco Moulian de Zona de Estrellas

A fines de la semana pasada se dio a conocer que Vasco Moulian ya no sigue en Zona de Estrellas, noticia que tomó por sorpresa a los seguidores del espacio; esto debido a que era panelista estable e incluso tomó el mando de animador en algunas oportunidades.

De acuerdo a lo consignado por La Cuarta, el actor habría renunciado para priorizar otros proyectos, en especial «El Extraordinario Tarzán»; espectáculo de circo-teatro que mezcla las canciones de la conocida película de Disney con acrobacias circenses.

Pero al parecer existirían más razones para su abrupta salida; Así fue como lo dio a conocer Sergio Rojas en el live de Instagram ‘Que te lo digo’; donde aseguró que las relaciones con sus ahora ex compañeros serían un importante motivo.

«Habría tenido muchos problemas a nivel personal, tanto con la línea editorial del programa como con algunos panelistas». Comenzó señalando el periodista de ‘Me Late Prime’ sobre la actitud de Vasco Moulian en el último tiempo.

Siguiendo por esta línea, Rojas agregó que «con Manu González peleaban a diario, pasó lo mismo con Mariela Sotomayor. Entiendo que con la Raquel la relación no es mala porque se conocían de antes, pero su relación con los compañeros iba de mal en peor».

La salida de Vasco Moulian

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que el panelista afirmó que Vasco Moulian estaba de mal humor constantemente, lo que generaba problemas con el resto. «Estaba pasando por un momento irascible, mal genio, todo le cargaba, del tema que se hablaba los odiaba a todos. Era súper complicado trabajar con él porque el nivel de odiosidad al que había llegado era demasiado grande».

«Aparentemente habría tomado la decisión, el equipo llegó a la pauta y ahí les comunican que Vasco había tomado la decisión indeclinable de dejar el programa debido a esta obra que está montando, a la que tiene que enfocarse absolutamente» indicó.

Finalmente Sergio Rojas contó algunas papitas de las polémicas internas de Moulian. «De dirección le decían ‘Basta Vasco, no sigas con ese tema, déjate de hablar de ese personaje’ y él no hacía caso, era incontrolable en términos editoriales, así que entiendo que el equipo está descansado con la partida de Vasco Moulian, hay gente que está tranquila porque va a poder desarrollar su trabajo de mejor manera y eso es impagable, el trabajar tranquilo y no con una persona que se le arrancan los enanos».