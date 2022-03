Daddy Yankee muestra las mansas colaboraciones de su nuevo disco

Durante el fin de semana Daddy Yankee impactó a sus seguidores al anunciar que se retira de la música tras más de 32 años de carrera. Pero el Big Boss no se va con las manos vacías, ya que en el video de despedida confirmó que se viene con disco nuevo y gira mundial.

«En esta carrera, que ha sido sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes de lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas. Para convertir a este género en el más grande» comenzó señalando en Instagram.

Por otro lado, Daddy Yankee comentó el estreno de ‘Legendaddy’, su último disco de estudio, el que sale este jueves 24 de marzo y que definió como «mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos (…) Les voy a dar todos los estilos que me han definido en un solo álbum. Legenddady es lucha, es fiesta, es guerra, romance».

Legendaddy y sus colaboraciones

Y a solo horas de que llegue el esperado disco, el Big Boss subió a redes sociales el tracklist de las canciones y la lista de colaboraciones; entre las que aparecen algunos de los artistas más populares del momento en la música urbana.

Mike Towers, Bad Bunny, Sech, Rauw Alejandro, Nile Rodgers, Natti Natasha, Becky G, Pitbull, El Alfa, Lil Jon y Michal Buffer; son los que dijeron presentes para acompañar a Daddy Yankee en su despedida.

Junto con esto, el propio puertorriqueño contó que a las 19:00 horas en Chile se liberan oficialmente todas las canciones en su página oficial, comenzando con la despedida del ídolo del reggeatón.

Finalmente hay que mencionar que ‘Tour Legendaddy, la Última Vuelta’, viene a nuestro país el próximo 29 de septiembre. Eso sí, de momento no se conoce dónde, ni el valor ni cuando comienza la venta de entradas.