Álvaro Ballero habló de su nuevo cargo ejecutivo en Canal 13 10 mayo

Hace pocos días Canal 13 presentó su parrilla programática para el 2019, y los cambios que se vienen este año, incluyendo la parte ejecutiva. En este contexto uno de los anuncios de la noche que más llamó la atención, fue el de Álvaro Ballero, quien subió al escenario para el nombramiento de su nuevo cargo: sub gerente de TreceLab.

Luego de que se diera a conocer su puesto de trabajo, el ex chico reality explicó de qué se trata. Partiendo por TreceLab, que es el área de Innovación y Contenidos de la casa televisiva, y en entrevista con Las Últimas Noticias, aseguró que se encarga de crear contenidos publicitarios para la señal, todo relacionado con los auspiciadores.

Junto con esto, Álvaro Ballero aseguró que conseguir este puesto de trabajo es un verdadero objetivo cumplido. «Mi sueño era llegar a esta gerencia, pero me imaginaba que sería sobre los 40 años. Cuando me ofrecieron el cargo, a los 36, no lo podía creer. Somos un equipo de once personas y trabajamos súper horizontalmente» comentó.

Al ser consultado sobre el recibimiento que tuvo de parte de los ejecutivos de las marcas comerciales, el ex chico reality contó una anécdota relacionada: «Un día me tocó hacerle una presentación a una gerente francesa de una marca muy importante. No obtuve ningún feedback de su parte. Hasta que después me confesó que en ese minuto ella pensó ‘¿Por qué Álvaro Ballero nos viene a presentar ideas para negocios?’. La verdad es que nos tapaste la boca a todos, me dijo ella».