Tonka Tomicic vuelve a redes sociales con renovado look

Recientemente te contamos que Tonka Tomicic llevaba un buen tiempo alejada de las redes sociales, luego de la polémica en la que se vio involucrada tras la aparición de nuevos antecedentes en el caso «relojes vip».

Pero durante esta semana volvió con un especial mensaje que llamó la atención de sus seguidores en Instagram. «Todo lo que estás pasando te está preparando para lo que pediste» se puede leer en la imagen que compartió, la que acompañó con un saludo de buenos días.

Y la cosa no se quedó allí, ya que durante la jornada del miércoles, Tonka volvió a sorprender al público luego de compartir un registro en el que muestra el nuevo cambio de look al que se sometió, cambiando por completo su cabello.

Resulta que a través de sus historias en la red social, la animadora publicó una postal en la que queda en evidencia que volvió a dejar de lado su tono castaño, optando por uno mucho más cercano al rojizo.

«Puro fuego en este color», escribió Enrique López, el estelista de Tonka Tomicic junto a la fotografia donde se ve el nuevo look del rostro de Canal 13.

La última polémica de Tonka Tomicic

Por otro lado se debe mencionar que la ex modelo se vio en el centro de la noticia, luego de que el llamado ‘Rey del Oro’ diera una entrevista a CHV, donde dio de detalles de su relación Parived.

«Estaban investigando a Parived y yo por juntarme con Parived me toman una foto». En relación a estas imágenes, Vilches afirma que «me muestran que me junto con Parived como si fuera un traficante de joyas robadas y ni siquiera me dedico a eso».

Junto con lo que agregó: «Él me preguntó qué producto le podría ofrecer. Que Tonka quería invertir en monedas de plata y le ofrecí monedas de plata. Le facturé unas monedas de plata a Tonka».