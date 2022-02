¡Felicidades! Mon Laferte se convirtió en mamá por primera vez

Nuevamente Mon Laferte dejó con la boca abierta a sus seguidores, luego de anunciar este jueves 10 de febrero que se convirtió en mamita por primera vez tras recibir a su retoño Joel.

Por medio de un corto mensaje en Twitter, la cantante nacional confirmó la llegada de su hijo. «Ya soy mamá» escribió hace solo minutos para felicidad de sus fanáticos que esperaban impacientes al bebé.

Ya soy mamá — Mon Laferte (@monlaferte) February 10, 2022

Hay que recordar que el pasado 17 de agosto, y por medio de un emotivo mensaje Mon Laferte dio a conocer que estaba embarazada por primera vez junto a su pareja.

«Hace un año que llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los 30 y tantos, porque antes no quería tener un hijo» comenzó señalando.

Junto a lo que agregó: «Estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses, debería esperar para contarlo. Pero ya no puedo», señaló Mon Laferte ante la cámara. «Siento que me saqué un peso de encima enorme ahora al hablar».

El embarazo de Mon Laferte