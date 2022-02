Tonka Tomicic vuelve a redes sociales con particular mensaje

Desde el 2 de enero que Tonka Tomicic estaba ausente de redes sociales, sin compartir ningún contenido con sus seguidores; justo en medio de la polémica en la que se vio envuelta tras la aparición de nuevos antecedentes en el caso ‘relojes VIP’.

Pero finalmente este martes 8 de febrero la animadora volvió a su cuenta de Instagram con un especial mensaje para su público: «Todo lo que estás pasando te está preparando para lo que pediste» junto con agregar «que tengan un hermoso día».

Al poco tiempo de compartir la publicación, Tonka recibió más de dos mil me gusta y decenas de mensajes por parte de sus seguidores, quienes le desearon lo mejor y que esperaban pronto de vuelta en televisión.

«Un lindo día..!! Se le extraña .. y mucho!!! Su luz maravillosa!!»; «Te extrañamos en tv»; «Cuánto te extraño hermosa mujer»; «Se te extraña en TV!!!» y «Vuelve tonka… Se te hecha de menos tus salidas en tv» es parte de lo que le escribieron.

Hay que recordar que en noviembre del año pasado Tonka Tomicic dejó la animación de ‘Bienvenidos’, luego de que este fuera cancelado y reemplazado por ‘Tu Día’. Posteriormente iba a estar en la animación del Festival de Las Condes, pero también fue sacada por problemas con su Pase de Movilidad.

La polémica de Tonka Tomicic

Por otro lado se debe mencionar que la ex modelo se vio en el centro de la noticia, luego de que el llamado ‘Rey del Oro’ diera una entrevista a CHV, donde dio de detalles de su relación Parived.

«Estaban investigando a Parived y yo por juntarme con Parived me toman una foto». En relación a estas imáginas, Vilches afirma que «me muestran que me junto con Parived como si fuera un traficante de joyas robadas y ni siquiera me dedico a eso».

Junto con lo que agregó: «Él me preguntó qué producto le podría ofrecer. Que Tonka quería invertir en monedas de plata y le ofrecí monedas de plata. Le facturé unas monedas de plata a Tonka».