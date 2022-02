¡Se pasó! Kel Calderón deslumbra con coqueta postal en bikini

Más de 1.7 millones de seguidores tiene Kel Calderón en su cuenta de Instagram, a los que encanta constantemente con registros de su vida diaria, además de los próximos proyectos laborales en los que se encuentra trabajando.

Es en este contexto que la chiquilla recientemente cumplió 31 añitos y compartió el carrete en la red social. «Creo que hace años que no disfrutaba tanto mi cumpleaños 😍🎂🙊 Gracias por todo, los quiero tanto, a todos los que estuvieron, a todos los que me mandaron un mensajito, y a ustedes que me bancan en cada uno de mis pasos».

Y ya pasada la celebración, Kel Calderón agarró sus maletas y se fue de vacaciones junto a su pololo, el odontólogo Toto Torrealba. Los tortolitos lo están pasando malito ni más ni menos que en Tulum, México; desde donde la chiquilla encantó con una postal en bikini.

«Vacaciones día 1. De regreso en @akkuun_tulum porque me enamoré el año pasado. Es primera vez que vuelvo a un hotel, pero es que tienen que venir para saber a qué me refiero ❤️‍🔥🌴 En mi mente sigo celebrando mi cumpleaños» escribió para acompañar el registro.

El pololo de Kel Calderón

Hay que recordar que la chiquilla lleva un tiempo con su pololo; y en un principio Kel Calderón afirmaba que Alfredo ‘Toto’ Torrealba se trataba de solo un gran amigo. Pero en realidad su relación iba mucho más allá, ya que el chiquillo la acompañaba a todos los eventos a los que asistía.

Según cuentan nuestros amigos de Radio Activa, el joven es odontólogo de profesión y se dedica a eso en la actualidad, de hecho tiene una consulta en el centro de Santiago. Si bien ninguno de los dos muestra en redes sociales su romance, la pareja se ha ido de vacaciones juntos e incluso han compartido cumpleaños.