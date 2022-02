Pampita desmintió crisis amorosa en su relación con Roberto García

Todo comenzó cuando, a partir de la semana pasada comenzaron a ver rumores sobre la supuesta crisis en la relación de la modelo y conductora de televisión, Pampita y su esposo Roberto García Moritán.

Las alarmas se encendieron sobre el mal momento de la pareja en medio de sus vacaciones en Punta Cana en República Dominicana; sin embargo, al regresar al país trasandino, la mujer tuvo el tiempo de aclarar las cosas en el programa argentino «Intrusos».

«¡Qué carita de descansada tienes!», inició el notero, que luego añadió que «lastima que estabas peleada con tu marido o en crisis matrimonial. ¿Te lo tomas tranquilo?», terminó preguntándole el periodista a lo que Pampita sin pelos en la lengua respondió.

«¡Ay, qué pavadas dicen!. ¿Por qué? Bueno, no importa. No pasa nada, no hay que engancharse. Estamos re contentos y la gente sabe«, afirmó la modelo argentina.

El buen momento de Pampita y Benjamín Vicuña

Luego de contar la firme, hubo tiempo de hablar sobre Benjamín Vicuña, que recientemente de una forma sutil confirmó su relación con Eli Sulichin, quien es intima amiga de Pampita.

En el programa Intrusos de Argentina le preguntaron a la modelo sobre su situación con Vicuña. «Benja estuvo en tu cumpleaños, se puede ser amigo de un ex?», dijeron desde la estación televisiva, luego Pampita respondió señalando que «creo que lo importante es tener una relación de familia, cuando hay hijos de por medio eso es una prioridad absoluta«.

Hace unos días, previo a San Valentín, el actor nacional encendió los ánimos entre él y Eli Sulichin, por consiguiente, generó diversas reacciones por partes de los seguidores de Vicuña.

Resulta que Benjamín publicó en su cuenta de Instagram un video colaborativo con una empresa de mármol y en el que él era el protagonista; cientos de comentarios recibió el actor pero uno bastante especial, Eli Sulichin escribió «un campari por favor» acompañado de un emoji de corazón; a lo que Benjamín le respondió diciendo «te hago lo que quieras».