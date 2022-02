Especial San Valentín: Cómo celebrar el día del amor según cada signo

El 14 de febrero ya está a la vuelta de la esquina y en la número uno no paramos de ayudar a nuestros seguidores, entregándoles datos para que puedan disfrutar con todo el día de los enamorados; en esta ocasión sabrás como puedes preparar tu San Valentín según tu signo zodiacal.

Antes de comenzar, es necesario informar que esta tradición busca resaltar lo importante que debe ser la entrega de amor o afecto para tus seres queridos y que a pesar de recibir críticas por su condición comercial; la conmemoración se celebra varios años atrás y puedes saber la razón de su existencia en el siguiente link.

Datos según cada signo para el San Valentín

Aries (Clases de baile):

La actividad aconsejable para disfrutar el día del amor es darse la oportunidad de integrarse a una clase de baile, en esta ocasión para los carneros del signo zodiacal; podrás desempeñar tus dotes de bailarín en cualquier disciplina musical que te parezca mejor y el objetivo es que puedas demostrar sus personalidades activas y alegres para que guíen a su pareja en cada movimiento.

Tauro (Cena romántica):

Las personas de origen Tauro son reconocidas por su buen gusto a la comida y se atreven a probar cosas nuevas; por eso, les gusta demostrar su amor a través del sabor de un rico plato, por ende, su destino para el San Valentín es ir a su restaurante favorito y si no quiere salir coma su plato favorito.

Cáncer (Cena en su dulce hogar):

Los Cáncer son felices quedándose en casa, no tienen problema alguno, ya que, les gusta estar en tranquilidad; en efecto, una cena en su hora será el panorama perfecto para disfrutar el día del love para este signo de elemento agua. El postre puede estar acompañado de una película romántica.

Géminis (Noche de risas con Stand Up):

A los Géminis no les gusta estar solo, de hecho, no tienen problema en hacer nuevas amistades y tiene buen sentido del humor; por esto, salir a disfrutar un Stand Up en este día tan especial, transformará tu día maravillosamente porque la energía y humor se compenetrarán de forma perfecta para este signo.

Leo (paseo en lancha):

Los leo no le gustan lo común y ordinario; siempre están buscando hacer cosas nuevas y este día no es la excepción; un paseo en lancha o en barco será una opción perfecta para disfrutar el día del amor (si no te alcanza un bote igual sirve); asimismo esta experiencia están acompañadas de buenos tragos y cenas.

Virgo (Cine):

Para Virgo, salir con tu pareja para ver tu película favorita en el cine o bien, ver un estreno que te interese para compartir con tu amor es el día indicado.

Libra (Spa):

Los libra se identifican con el autocuidado personal y querer su cuerpo; aunque la vanidad no es parte de su interés ya que son gente muy tranquila. Así que un día en el Spa no está nada de malo y podrán disfrutar del jacuzzi, sauna o tratamientos estéticos junto a su amorcito.

Escorpión (Pasar la noche en un hotel):

Intensos es la palabra que representan a las personas de este signo; siendo uno de los más apasionado del zodiaco, por ende, el San Valentín es el día perfecto para demostrar su amor. Una noche en un hotel será el lugar indicado para los escorpiones conectarse con su pareja.

Sagitario (Parapente):

Los Sagitario son los más aventureros y valientes del zodíaco; les gustan los desafíos y enfrentarse a ellos; por esto, un paseo en parapente es la mejor opción aunque también puede ser un paseo en kating, montar en caballos o clases de remo.

Capricornio (Tour de vinos):

Los Capricornio son elegancia y con ella les gusta aprender cosas nuevas; por lo que una cita por un tour de vinos sería lo ideal para las personas de este signo. El ambiente servirá para conectar con tu pareja y acompañado de una cata y cena romántica.

Acuario (Taller de cerámica):

Los acuarios son creativos e inusuales, su forma de pensar es diferente a los demás que destaca entre los signos; una actividad de creación es una opción especial para este signo de aire, por ello, tomar un taller de cerámica junto a su pareja para que en unión crean un objeto que los identificara en su hogar.

Piscis (Picnic):

Son las personas más dulces y positivas del signo zodiacal; su personalidad es caracterizada por la bondad y alegría; valoran más la compañía más que el plan en sí. Por ello, un picnic en algún parque es lo ideal para San Valentín.